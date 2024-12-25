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被稱為「女股神」但近年來投資效益慘烈的方舟投資管理公司(Ark Investment)創辦人伍德（Cathie Wood），近月以來跟著美國電動車大廠特斯拉的大漲行情一甩低迷，近日開始陸續賣出特斯拉股票，周一單日賣掉1萬3040股，套現560萬美元（約新台幣1.83億元）。根據MarketWatch報導，隨著特斯拉股價上漲，伍德(Cathie Wood) 繼續拋售特斯拉股票，但看看她持有的方舟旗艦ETF「ARK創新主動型ETF（ARKK）」，實際上可以看出，這位備受矚目的投資者越來越看好這家電動車巨頭。事實上，自馬斯克全力押寶川普獲勝以來，Ark Innovation ETF 已出售432,687 股特斯拉股票，按目前價格計算，價值1.863億美元。12月到目前為止，ARKK一共售出214,031股；在周一又賣掉一萬多股。ARKK手上還有253萬383股特斯拉股票，以特斯拉週二收市股價（462.25美元）計算，價值約11.69億美元（約新台幣382.19億元）。特斯拉仍為ARKK投資組合中最大持股，比重16.13%。隨著股票價格上漲，投資基金通常會減持其持股，重新平衡其投資組合，以防止其持股權重上升太多。繼週一上漲 2.3% 後，特斯拉股價週二早盤上漲 4.7%，24日股價收在462.25美元，漲幅7.35%