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台北股市今（25）日終場上漲99.89點或0.43%，收在23220.13點，成交量為3057.14億元；其中三大法人合計買超133.59億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3買」買超111.15億元；投信「連2賣」，今日賣超14.09億元；自營商（自行買賣）「連3買」買超36.53億元，合計三大法人買超133.59億元。美國股市昨日迎來耶誕行情，四大指數全數走高，激勵台北股市今日開盤上漲106.11點、來到23226.35點，不過在台積電一度回測平盤的壓力下，指數收斂，最低來到23159.36點，好在尾盤在電子股的領軍下，終場上漲99.89點或0.43%，收在23220.13點，不過日K拉出連續2根黑K棒，成交量為3057.14億元。大盤開高走低，中小型股也同步開高震盪，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到255.5點，盤中最高一度來到257.15點，終場上漲1.11點或0.43%，收在256.41點，日K拉出第三根紅K棒，不過月線得而復失，成交量為968.26億元。權值股全數走高，權王台積電以1090元開出、上漲10元，盤中雖然遇到亂流，一度回測平盤價1080元，不過午盤有買單挹注，終場上漲5元或0.46%，來到1085元，日K連2黑，挹注大盤指數就有39點；也因此推動半導體股集體走強，穎崴上漲逾7%，公準、汎銓上漲逾6%，錼創科技-KY創上漲逾5%，京元電子、台星科、凌陽創新上漲逾2%。也因此推動設備股集體走高，陽程亮燈漲停來到62.5元，三聯、和椿上漲逾4%，豪勉、洋基公程、旺矽、科嶠、盟立、信紘科、雷科上漲逾3%，穎漢、均豪、由田、美達科技、川寶上漲逾2%。鴻海以186.5元開出、上漲1元，盤中最高一度來到188元，終場上漲1元或0.54%，收在186.5元，日K連2黑，挹注大盤指數就有4點；再加上年底集團作帳行情發動，鴻家軍今日也有強勢表現，廣宇、陽程亮燈漲停，正達、中揚光上漲逾7%，榮創上漲逾6%。聯發科表現相對強勁，以1420元開出、上漲15元，盤中最高一度來到1430元，終場上漲5元或0.36%，收在1410元，日K連2黑，挹注大盤指數就有2點。今日個股成交量排行榜前五名為：佳能、泰金寶-DR、友訊、華晶科、華南金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯鈞、佳能、大銀微系統、所羅門。