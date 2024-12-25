Uber  Eats今年5月投下了震撼彈，宣布要併購foodpanda台灣外送事業，此舉引發各界熱議。今（25）日出現變數，公平會做出決議：「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案。」宣告台灣外送依舊維持兩大平台。對此，foodpanda低調表示：「目前尚未收到正式通知。」暫時不願多做回應。Uber Eats回應「關於公平會的決議，我們需要等5點的記者會之後才能發聲明。」

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▲Uber砸重金收購foodpanda台灣事業。（圖／資料照片）
▲Uber Eats砸重金要收購foodpanda台灣事業，但今天公平會否決。（圖／資料照片）
今年5月傳出Uber  Eats要併購foodpanda台灣外送事業，在台灣呈現小吃大的局面，兩間要是順利合併，外界最憂心的就是壟斷市場、一家獨大的狀況，引發不少的反彈聲量。雖然11月中Uber Eats表示已經送交公平會立案，從Uber Eats的角度來看，合併案朝向樂觀的方向邁進，但中間依舊歷經了不少抗議，最終，在今天被公平會給否決。

兩大外送平台合併案破局，身為差點被併吞的foodpanda，目前因為公平會尚未有公開的說明，現階段僅低調表示「目前尚未收到正式通知。」無法有更具體的回應，同時現階段的促銷方案則繼續推動。

相較於foodpanda的低調，外送產業工會則大讚公平會的決議，全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示「贊成公平會的決議」，認為否決掉合併案將產業帶往「多贏的局面」，他補充說明，外送工會一直以來就是希望有越多業者參與外送市場，才能避免單一業者壟斷，對消費者、平台、商家、外送員等都會更有利。

▲全國外送產業工會及各縣市外送工會均到公平會前抗爭，堅決反對外送平台併購，應優先重視市場壟斷爭議及外送員權益。（圖／記者葉政勳攝影）
▲日前全國外送產業工會及各縣市外送工會均到公平會前抗爭，反對外送平台併購，今公平會釋出「不通過」的決議，工會發言人表示「贊成公平會的決議」。（資料照片，圖／記者葉政勳攝影）

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