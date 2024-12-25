我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Uber Eats砸重金要收購foodpanda台灣事業，但今天公平會否決。（圖／資料照片）

▲日前全國外送產業工會及各縣市外送工會均到公平會前抗爭，反對外送平台併購，今公平會釋出「不通過」的決議，工會發言人表示「贊成公平會的決議」。（資料照片，圖／記者葉政勳攝影）

Uber Eats今年5月投下了震撼彈，宣布要併購foodpanda台灣外送事業，此舉引發各界熱議。今（25）日出現變數，公平會做出決議：「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案。」宣告台灣外送依舊維持兩大平台。今年5月傳出Uber Eats要併購foodpanda台灣外送事業，在台灣呈現小吃大的局面，兩間要是順利合併，外界最憂心的就是壟斷市場、一家獨大的狀況，引發不少的反彈聲量。雖然11月中Uber Eats表示已經送交公平會立案，從Uber Eats的角度來看，合併案朝向樂觀的方向邁進，但中間依舊歷經了不少抗議，最終，在今天被公平會給否決。兩大外送平台合併案破局，身為差點被併吞的foodpanda，目前因為公平會尚未有公開的說明，無法有更具體的回應，同時現階段的促銷方案則繼續推動。相較於foodpanda的低調，外送產業工會則大讚公平會的決議，全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示「贊成公平會的決議」，認為否決掉合併案將產業帶往「多贏的局面」，他補充說明，外送工會一直以來就是希望有越多業者參與外送市場，才能避免單一業者壟斷，對消費者、平台、商家、外送員等都會更有利。