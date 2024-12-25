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立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，台大國發所所長劉靜怡慘被民進黨團封殺，民進黨團總召柯建銘還表示，因為劉靜怡過去一路罵民進黨，罵前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌貪污，甚至羞辱綠委王義川，因此罕見祭出黨紀，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍，被質疑是在打臉總統賴清德。民進黨立委王世堅則表示，人選是提名審薦小組提出，不是賴清德，劉靜怡自走砲的個性不適合當大法官，相信賴清德不會計較。對此，資深媒體人王淺秋爆料，王世堅有幾次因為在黨內被批鬥、處境危急，而不敢上她的節目。王淺秋今（25）日在節目《大新聞大爆卦》爆料，她在邀請王世堅上節目時，王世堅給他的幾次訊息、幾段話都饒有意思，「他前一次告訴我說，抱歉我本來答應你，但我現在真的不行，因為我現在的處境很『危急』」，王淺秋質疑，是處於意見不一樣就會危及、有生命安全？民進黨內連王世堅意見稍微不一樣，就處境危急。王淺秋續指，王世堅還有一次跟她說「我現在正在嚴重的被批鬥當中」，同台來賓、前立委郭正亮驚訝問「因為這樣不敢上你節目喔？」王淺秋說，「堅哥對不起，但你真的是這樣說的」，郭正亮聽完驚呼「哇靠！」王淺秋說，只要在民進黨內部有不一樣意見的時候，這情節有多麽的嚴重，直言「民進黨大崩壞」。