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▲《那年聖誕不一樣》改編自同名童書三部曲，劇情緊扣親情與友情、愛與孤獨。（圖／Netflix ）

▲《這個雪男不太冷》結合奇幻與愛情元素，講述一段超乎現實的魔幻聖誕故事。（圖／Netflix）

▲《最後一個平安夜》以聖誕節搭配末日電影的新穎題材，適合喜歡看緊張刺激電影的觀眾。（圖／Netflix）

一年一度浪漫的聖誕節來臨！如果不想外出人擠人，在家舒服地追劇、看電影也是個不錯的選擇。《NOWnews今日新聞》特別整理出3部適合在今（25）日晚上與家人、朋友或伴侶起觀看的聖誕電影，從充滿童話氛圍的動畫片《那年聖誕不一樣》、到奇幻愛情故事《這個雪男不太冷》，再到驚悚刺激的劇情片《最後一個平安夜》，帶您一同享受滿滿的節日氛圍！《那年聖誕不一樣》改編自知名編劇李察．寇蒂斯（Richard Curtis）的同名三部曲童書，劇情描述聖誕前夕，暴風雪吹襲海濱小鎮，這場暴風雪打亂小鎮的聖誕節奏，甚至連聖誕老公公也遭殃，在沒有火雞、聖誕大餐、禮物的聖誕節，居民們卻展現出守望相助的精神，度過了一個不一樣但溫暖的夜晚。電影主題圍繞著愛與孤獨、親情與友情，是一部適合全家男女老少一起觀賞的電影！劇情描述女主角Kathy（萊西察伯特飾）在丈夫逝世後，生活陷入低谷，在某個寒冷的聖誕夜，她將圍巾繫在自家門前的雪人身上，沒想到卻意外讓雪人蛻變成英俊的暖男（達斯汀密立根飾），兩人慢慢地墜入愛河，也讓凱西原本封閉的心靈有了轉變。故事題材新穎但也不失溫情，保證讓每個觀眾的內心得到溫暖的觸動！由影后綺拉奈特莉與男神馬修古迪主演，故事以一場能將人類消滅的生化毒氣造成的末日浩劫為背景，一群朋友、4個家庭在最後1個聖誕節重聚，並打算在聚會後吞下「離世藥丸」有尊嚴的離開人世，導演利用詼諧幽默的拍攝手法，顛覆大眾對快樂聖誕節的印象，喜歡看緊張刺激、充滿人性考驗的電影可以追這部！