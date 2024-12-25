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AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）有意在台北設海外總部，北北桃市政府都表態要搶，台電董事長曾文生今天重申，考慮電網效率性問題，不建議在北部申設。台中市長盧秀燕再度喊話，強調台中區位適中、天氣宜人、交通方便、腹地廣大，「條件是最好的」！除非中央有特殊的資源配置考量，否則台中絕對是高科技發展的首選。為了解決輸電瓶頸，曾文生今年8月曾公開表示，桃園以北地區不再核供5MW（5000瓩）以上資料中心申設，呼籲高科技業應先到中南部。近日傳出AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）有意在台北設海外總部，北北桃市政府都表態要搶，但土地、電力供應都是問題，台電董事長曾文生今（25）日再度重申，主要是考慮電網效率性問題。台中市長盧秀燕下午舉行施政6周年成果記者會，會後她被問到是否爭取輝達到台中？盧秀燕透露和「一直有保持聯絡，已經向輝達反映，台中市的條件是最好的」。盧秀燕說，台中市人口一直正成長，不僅區位最方便，南來北往交通最適中，且有海港有空港，海陸空建設一應俱全。「更重要的是，台中天氣宜人、公民素質全國最好，人力素質能滿足各企業需求」，除了輝達，台中會繼續跟各企業保持聯絡。盧秀燕說，台中市政府有很棒的經濟輔導政策，基礎設施很好，且腹地相對很大，到每個地方都很方便，她舉例東海大學先前曾表態，若輝達願意在校地設運算中心、資料中心，校方只收一元土地租金，「台中連民間單位都很棒」！她強調「除非中央有特殊的資源配置考量，否則台中絕對是高科技發展的首選」。