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民眾黨主席柯文哲涉弊遭押，原本外傳25日將要起訴，今卻改為26日，而據媒體爆料，柯卸任市長前訪星，疑與威京集團主席沈慶京密會，涉及海外交付賄款；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（25）日於《震傳媒》網路節目《新聞！給問嗎？》，尚毅夫透露，「聽說昨天襄閱（檢察官）什麼都不講，那就是檢察長還沒有最後批（准）嘛！」根據《鏡週刊》24日報導，柯文哲卸任市長前快閃訪問新加坡，曾與財務助理同行的沈慶京在星國密會，疑與海外交付賄款有關，辦案人員正全力追查細節，透過入出境資料及駐外單位清查，已掌握兩人在海外可能碰面的事證，一旦屬實將成為全案未爆彈。然而，由於本案首位收押被告、台北市議員應曉薇押期將至，外傳北檢明天將偵結起訴。根據《聯合新聞網》報導，針對京案、政獻侵占等案，北檢預計明天對柯等11名被告提起公訴，同步移審在押5名人犯；將以《貪污治罪條例》違背職務行收賄罪、圖利罪，《刑法》公益侵占罪「背信罪，及《洗錢防制法》洗錢罪等求刑。針對柯文哲相關案件，有網友提問「來得及接押嗎？」陳東豪回應稱，只要在12/28之前都來得及；尚毅夫補充，柯文哲可以到明年1/4前，只是沈慶京、應曉薇要先處理；陳東豪則說，週五是應曉薇接押的最後期限，若拖過這個時間而沒起訴，應曉薇就必須被釋放，而北檢要公布會事先通知媒體，今天晚一些就會有更明確消息。尚毅夫認為，「聽說昨天襄閱（檢察官）什麼都不講，那就只有一個原因，那就是檢察長還沒有最後批（准）嘛！」陳東豪表示，應該完成得差不多了，說不定在做最後校訂，而因為金融專庭有三組法官，起訴後會馬上抽籤。另外，針對週刊爆料柯文哲赴星密會沈慶京，尚毅夫直言「很奇怪」，再10天就要交接，市府理論上都應該在做準備，但柯文哲、陳智菡及秘書長，加上7個秘書處的人，另有教育局長及四局處副局長陪同訪星，「10天後你就要下來了欸！你要推什麼？」尚毅夫說到，報告還出現「與布拉格簽姐妹市」的荒謬，那就是複製的用詞；陳東豪則說，陳智菡對於這件事回應，只要說從頭到尾沒見過沈慶京即可；尚毅夫則說，就算陳智菡有說，他也不是很相信，並酸「核心外不知道核心在做什麼，柯文哲與沈慶京見面只帶橘子，根本沒有帶過陳智菡。」