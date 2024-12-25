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中華職棒球星、世界棒球12強中華隊「台灣隊長」陳傑憲，昨（24）日遭粉絲在知名論壇PTT爆料新居地址，引發廣泛討論。雖然相關帖子隨後被刪除，但事件已在網路上掀起熱議。陳傑憲隨後於社群平台發文，表達隱私被侵犯的無奈，強調隱私是「最後防線」，但這也是台灣體壇明星紅出圈外的證明。陳傑憲在社群媒體上寫道：「家是唯一的避風港，最後一道防鎖被攻破的話，要來睡公園了，你們捨得嗎？」作為球場內、外都備受矚目的看板球星，陳傑憲發聲道出了明星球員在光環背後承受的壓力。事件曝光後，不少粉絲對其表達支持，呼籲尊重選手的隱私權，避免類似事件再次發生。陳傑憲在本屆12強棒球賽冠軍戰中，對陣日本隊敲出關鍵三分砲，幫助中華隊以4：0完封對手，勇奪台灣歷史第一座世界冠軍。他不僅成功帶領台灣棒球隊寫下歷史，還榮獲賽事MVP等四項大獎，一夕之間成為全台矚目的焦點。這一棒也讓陳傑憲的IG粉絲數迅速飆漲。據統計，賽後短短幾小時內，他的追蹤數從12萬9千人衝破17.5萬，目前粉絲累計38.7萬人，成為台灣棒球選手中IG粉絲最多的一位。不僅陳傑憲粉絲暴漲，林家正、林昱珉人氣也直線飆升，在社群媒體討論度相當高。除了賽場上的表現，陳傑憲的高顏值與愛妻顧家的形象，讓他成為媒體寵兒，更被時尚雜誌評選為「年度風格人物」。與奧運羽球金牌男雙王齊麟、李洋」一同入選。雖然通告滿滿，但陳傑憲依然保持專業態度，每天都會嚴格進行訓練，維持最佳狀態。他用行動證明，即使紅出了圈，球場才是他最重要的舞台。