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▲屏東將持續建設安全的育兒與教育環境，努力讓家庭安居樂業。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣長周春米在今（25）日就職滿二週年，前往萬丹鄉公托中心擔任一日托嬰中心助手，並分享屏東推動的三大友善育兒暖心政策，「生育津貼加碼」、「公共托育倍增」與「學前教育優化」，展示對育兒政策的深切關懷。萬丹鄉公托中心周春米化身「小米姐姐」，與孩子們互動，講述童書、陪伴幼兒並餵牛奶，展現育兒的熱情。她表示，「每個新生兒都代表著家庭的希望」，屏東縣政府在提高友善育兒政策的基礎上，將更加貼近民眾需求，成為年輕爸媽的支持者。在生育津貼方面，自112年起，每名新生兒可獲得2萬元津貼，當年出生人數達4,260人，較前年增加511名。周春米宣佈，自114年1月1日起，第2名及以上新生兒的津貼再加碼1萬元調升至3萬元。此外，縣府也提供孕婦產檢交通補助車券，價值6,000元，自113年起可延長使用至分娩後2個月，以促進孕婦與計程車駕駛的雙重受益。至113年11月底，共發放749張車券，實際使用者達484人。在托育服務方面，全縣目前有8家公設民營托嬰中心，提供172個名額，未來計畫增設17家，新增767個名額。其中，114年度先行完成6家，進一步翻倍托育服務能力，照顧更多0-2歲幼兒。針對學前教育，為滿足2歲幼兒的就學需求，縣府將增加公共化教保服務供應量，113年度新增12班，114年度預計再次增加4班，持續提升服務質量。屏東縣的非營利幼兒園數量全國第二，提供2,029名幼兒優質教育，約79.67%的私立幼兒園也申請準公共化，總體教保服務惠及1萬1,112名幼兒。為了讓新手父母充分了解屏東的友善育兒政策，縣政府推出「屏東安心育兒手冊」，整合各項育兒福利與衛教資訊，提供實用的諮詢專線和照護提醒，幫助家庭在育兒路上更有依據。