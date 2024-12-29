2025年即將到來，在這歲末迎新之際，中國各大電視台也都積極籌備跨年晚會，卡司陸續曝光，名單可以看到有很多台灣藝人赴中國表演，包含蔡依林、林俊傑、張韶涵、蘇有朋、潘瑋柏、伍佰、蕭敬騰等等，《NOWnews今日新聞》也整理了對岸6大跨年晚會的直播平台及陣容，帶大家找出自己最愛的歌手將在哪裡表演。

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▲曾拿下金曲獎最佳新人獎以及兩屆金曲獎最佳男歌手的華語樂壇天王林俊傑，本次帶著出道20週年的專輯《重拾_快樂》前來角逐。（圖／翻攝自林俊傑臉書）
▲林俊傑傳出跨年將登上東方衛視的晚會表演。（圖／林俊傑臉書）
1．湖南衛視芒果TV跨年晚會
📌播出時間：12月31日19:30
📌晚會主題：去熱愛，活出彩
📌直播平台：芒果TV、湖南衛視
📌主持人：何炅、汪涵、沈夢辰、齊思鈞、靳夢佳、劉燁、吳澤林、李莎旻子
📌表演名單：張韶涵、袁詠琳、王耀慶、蘇有朋、王鶴棣、王齊銘、王潤澤、文韜、五條人、吳宣儀、王星越、王源、王一博、王錚亮、謝娜、許馨文、楊迪、楊冪、虞書欣、於文文、大張偉、回春丹樂團、胡海泉、華晨宇、黃聖依、黃曉明、蔣敦豪、李承鉉、李斯丹妮、李雪琴、林一、李一桐、芒果新生班（王鼎、王子妤、王喬熙、楊淇源、周益如、姚景元、徐媛屹娜、蔡錦盺）、孟慧圓、馬龍、孟子義、NAME-OFFICIAL、娜扎、戚薇、時代少年團、石凱、宋茜、唐九洲、周柯宇。

2．東方衛視跨年晚會
📌播出時間：12月31日19:30
📌晚會主題：夢圓東方
📌直播平台：東方衛視、百視TV、看看新聞網
📌主持人：曹可凡、林海、何卿、司雯嘉、馮琳、張家駒
📌表演名單：蔡琴、蕭薔、陳德容、周傳雄、周興哲、李紫婷、林憶蓮、金銘、俞小凡、劉雨昕、張大、張新成、王櫟鑫、王琳凱、王赫野、蘇醒、黃景瑜、胡夏、毛不易、賈乃亮、林曉峰、陸虎、陸曌旭、龔俊、向佐、符龍飛、張凌赫、尚雯婕、熊梓淇、馬賽克樂團、乃萬、芙絲、張藝凡、張峻豪、張集駿、蘇妙玲、慶憐、高卿塵、李川、米卡、廖俊濤、鄭沐晴、鋼筋水泥少年團、蔣璐霞、韓東君、金晨、王彥霖、杜江、孫陽、黃軒、那爾那茜、閔桉、田嘉瑞、陳都靈、娜然、吳興國、于適、力量之聲（宋罡、餘笛、王志達）、蔡程昱、海來阿木、胡歌、檀健次。（東方衛視官方YouTube還放出蔡依林、林俊傑加盟跨年演唱會的消息，但官方名單並未列出2人，實際演出情況還有待確定）

▲蔡琴中國跨年。
▲蔡琴在東方衛視最新公布的名單之上。（圖／東方衛視微博）
3．北京衛視跨年晚會
📌播出時間：12月31日19:30
📌晚會主題：我為民謠而來，一起踏上2025年新旅程!
📌直播平台：北京衛視、北京時間官網
📌主持人：梁曉聲、馬未都、戴藝、李杰、小強、鄭璐
📌表演名單：齊豫、齊秦、張信哲、羅大佑、品冠、周深、劉宇寧、成方圓、潘越雲、王潔實、小柯、葉佳修、陳鴻宇、陳粒、河樂隊、馬頔、馬條、萬曉利、鍾立風、週雲蓬、程璧、隔壁老樊-樊凱傑、好妹妹樂團、蔣敦豪、旅行新蜂、水木年華、許飛、許鈞、高瑞燔、蘭天奇、李允兒、劉豐、上上、王一鳳、王宇宙、張英席。

4．浙江衛視跨年晚會
📌播出時間：12月31日19:30
📌晚會主題：2025喜事連連
📌直播平台：浙江衛視、愛奇藝TV、酷喵、騰訊TV、中國藍TV
📌主持人：待定
📌表演名單：蕭敬騰、張信哲、黃子韜、白鹿、范丞丞、侯明昊、黃譽博、李晨、李榮浩、劉宇、孟佳、宋雨琦、魏大勳、王天陽、謝可寅、徐若晗、楊坤、袁婭維、張碧晨、張靚、白小白、張​​紫寧、陳冰、希林娜伊高、鞠婧禕、傑克雋逸、劉戀、李昀銳、任嘉倫、GAI周延、周震南、劉寓君、高瑞燔、遺忘俱樂部、黃朔、張子墨、穆朔丞、陳天潤、劉佳鑫、董禹坤、王宇宙、周旋、張小斐。

5．江蘇衛視跨年晚會
📌播出時間：12月31日19:30
📌晚會主題：2025讓更好發生
📌直播平台：江蘇衛視、荔枝網、荔枝新聞、愛奇藝TV
📌主持人：王曉亞、神秘嘉賓
📌表演名單：任賢齊、陶喆、潘瑋柏、伍佰、周華健、劉宇寧、薛之謙、周深、黃子弘凡、單依純、劉端端、王楚然、曾舜晞、張藝興、登陸少年組合、RED、陳卓璇、雲飛、姚曉棠、郭冠延、姜貞羽、劉維、莫文蔚、王俊凱、李宇春。

▲伍佰江蘇衛視跨年晚會。（圖／翻攝江蘇衛視）
▲伍佰確定出席江蘇衛視跨年晚會，也錄了影片跟粉絲打招呼。（圖／江蘇衛視微博）
6．央視跨年晚會
📌播出時間：12月31日20:00
📌晚會主題：未公布
📌直播平台：央視、優酷、騰訊TV
📌主持人：未公布
📌表演名單：未公布（網傳有吳克群、張信哲、郁可唯、周深、陳立、鳳凰傳奇、周筆暢、吳磊、汪蘇瀧、白鹿、妮克孜、希林娜高、黃霄雲、李榮浩等）

▲張韶涵湖南衛視跨年晚會（圖／湖南衛視微博）
▲張韶涵將參加湖南衛視迎接2025的跨年晚會。（圖／湖南衛視微博）


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