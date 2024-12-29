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▲林俊傑傳出跨年將登上東方衛視的晚會表演。（圖／林俊傑臉書）

▲蔡琴在東方衛視最新公布的名單之上。（圖／東方衛視微博）

▲伍佰確定出席江蘇衛視跨年晚會，也錄了影片跟粉絲打招呼。（圖／江蘇衛視微博）

▲張韶涵將參加湖南衛視迎接2025的跨年晚會。（圖／湖南衛視微博）

2025年即將到來，在這歲末迎新之際，中國各大電視台也都積極籌備跨年晚會，卡司陸續曝光，名單可以看到有很多台灣藝人赴中國表演，包含蔡依林、林俊傑、張韶涵、蘇有朋、潘瑋柏、伍佰、蕭敬騰等等，《NOWnews今日新聞》也整理了對岸6大跨年晚會的直播平台及陣容，帶大家找出自己最愛的歌手將在哪裡表演。📌播出時間：12月31日19:30📌晚會主題：去熱愛，活出彩📌直播平台：芒果TV、湖南衛視📌主持人：何炅、汪涵、沈夢辰、齊思鈞、靳夢佳、劉燁、吳澤林、李莎旻子📌表演名單：、王鶴棣、王齊銘、王潤澤、文韜、五條人、吳宣儀、王星越、王源、王一博、王錚亮、謝娜、許馨文、楊迪、楊冪、虞書欣、於文文、大張偉、回春丹樂團、胡海泉、華晨宇、黃聖依、黃曉明、蔣敦豪、李承鉉、李斯丹妮、李雪琴、林一、李一桐、芒果新生班（王鼎、王子妤、王喬熙、楊淇源、周益如、姚景元、徐媛屹娜、蔡錦盺）、孟慧圓、馬龍、孟子義、NAME-OFFICIAL、娜扎、戚薇、時代少年團、石凱、宋茜、唐九洲、周柯宇。📌播出時間：12月31日19:30📌晚會主題：夢圓東方📌直播平台：東方衛視、百視TV、看看新聞網📌主持人：曹可凡、林海、何卿、司雯嘉、馮琳、張家駒📌表演名單：林憶蓮、金銘、俞小凡、劉雨昕、張大、張新成、王櫟鑫、王琳凱、王赫野、蘇醒、黃景瑜、胡夏、毛不易、賈乃亮、林曉峰、陸虎、陸曌旭、龔俊、向佐、符龍飛、張凌赫、尚雯婕、熊梓淇、馬賽克樂團、乃萬、芙絲、張藝凡、張峻豪、張集駿、蘇妙玲、慶憐、高卿塵、李川、米卡、廖俊濤、鄭沐晴、鋼筋水泥少年團、蔣璐霞、韓東君、金晨、王彥霖、杜江、孫陽、黃軒、那爾那茜、閔桉、田嘉瑞、陳都靈、娜然、吳興國、于適、力量之聲（宋罡、餘笛、王志達）、蔡程昱、海來阿木、胡歌、檀健次。（東方衛視官方YouTube還放出加盟跨年演唱會的消息，但官方名單並未列出2人，實際演出情況還有待確定）📌播出時間：12月31日19:30📌晚會主題：我為民謠而來，一起踏上2025年新旅程!📌直播平台：北京衛視、北京時間官網📌主持人：梁曉聲、馬未都、戴藝、李杰、小強、鄭璐📌表演名單：、周深、劉宇寧、成方圓、潘越雲、王潔實、小柯、葉佳修、陳鴻宇、陳粒、河樂隊、馬頔、馬條、萬曉利、鍾立風、週雲蓬、程璧、隔壁老樊-樊凱傑、好妹妹樂團、蔣敦豪、旅行新蜂、水木年華、許飛、許鈞、高瑞燔、蘭天奇、李允兒、劉豐、上上、王一鳳、王宇宙、張英席。📌播出時間：12月31日19:30📌晚會主題：2025喜事連連📌直播平台：浙江衛視、愛奇藝TV、酷喵、騰訊TV、中國藍TV📌主持人：待定📌表演名單：、黃子韜、白鹿、范丞丞、侯明昊、黃譽博、李晨、李榮浩、劉宇、孟佳、宋雨琦、魏大勳、王天陽、謝可寅、徐若晗、楊坤、袁婭維、張碧晨、張靚、白小白、張​​紫寧、陳冰、希林娜伊高、鞠婧禕、傑克雋逸、劉戀、李昀銳、任嘉倫、GAI周延、周震南、劉寓君、高瑞燔、遺忘俱樂部、黃朔、張子墨、穆朔丞、陳天潤、劉佳鑫、董禹坤、王宇宙、周旋、張小斐。📌播出時間：12月31日19:30📌晚會主題：2025讓更好發生📌直播平台：江蘇衛視、荔枝網、荔枝新聞、愛奇藝TV📌主持人：王曉亞、神秘嘉賓📌表演名單：、劉宇寧、薛之謙、周深、黃子弘凡、單依純、劉端端、王楚然、曾舜晞、張藝興、登陸少年組合、RED、陳卓璇、雲飛、姚曉棠、郭冠延、姜貞羽、劉維、莫文蔚、王俊凱、李宇春。📌播出時間：12月31日20:00📌晚會主題：未公布📌直播平台：央視、優酷、騰訊TV📌主持人：未公布📌表演名單：未公布（網傳有周深、陳立、鳳凰傳奇、周筆暢、吳磊、汪蘇瀧、白鹿、妮克孜、希林娜高、黃霄雲、李榮浩等）