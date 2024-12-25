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立法院會24進行司法院大法官人事同意權案投票，7人全部都沒有獲立法院通過；而被自家民進黨團封殺的被提名人劉靜怡，得同意最低票；劉靜怡隨即發文，要總統賴清德自己對外澄清是否有同意黨團的決定，今（25）日對她是「賣台亡國」戰犯之說作出反擊表示，「如果我是黨團所講的那種戰犯，那麼提名我的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？」劉靜怡今日在臉書發文表示，「從昨天中午起就有不斷來要求專訪甚至直播的邀約，對我稍有所知的人，應該知道我原則上不會配合不認識者的邀約啦，我是不靠媒體營生的人，抱歉了。」劉靜怡指出，「我想講的話、想提供的資料，都會陸續貼在我自己的版面上（這總該是我的言論自由和資訊傳播自由吧？），你們想問的問題，應該去問總統府和民進黨團才對吧？」劉靜怡續指，「尤其從昨天的記者會開始，就不斷講出一堆沒有確切證據的謠言（應該都是出自自己網軍製作的梗圖吧），把我描繪成『賣台亡國』的戰犯，你們有問過嗎？國會議員的言論免責權的範圍有這麼大嗎？如果我是黨團所講的那種戰犯，那麼提名我的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？既然採取不斷提油救火的策略那我只好用回憶錄連載奉陪啊！」