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▲之前泰森（Mike Tyson）和網紅Jake Paul的比賽，前者就使用較重的14盎司拳套，而正常來說，拳擊賽的一般全套標準為10盎司。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿飛表示，統神《拳上》18盎司的拳套，平常主要是練習用，為了避免練習對象受到太大的傷害。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上》中後半段統神體力明顯下滑，蹦闆開始嘗試主動進攻，取得較多的「有效打擊」。（圖／記者李政龍攝）

▲統神（左）、蹦闆（右）6局打好打滿，最終由蹦闆獲勝，統神相當不服氣，怒嗆評審沒邏輯。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》主秀，賽後兩人各說各話，為此發生爭執。以拳擊賽來說，拳套的重量以盎司（oz）為單位，常見規格有8盎司、10盎司、12盎司、14盎司、16盎司等。統神這次使用18盎司可說是非常罕見，《NOWnews》也為讀者整理拳套盎司數不同在打擊、防守上的差節。拳套盎司的不同，影響著拳擊手的出拳威力，像之前泰森（Mike Tyson）和網紅Jake Paul的比賽，前者就使用較重的14盎司拳套，而正常來說，拳擊賽的一般全套標準為10盎司，統神使用18盎司，自然是大大降低了他的出拳威力。另外，「世紀之戰」中，Floyd Mayweather Jr.和Conor McGregor也為了拳套的盎司數爭吵許久，兩人吵到底要用MMA的標準，還是職業拳賽標準，如此可見一斑。而這一次統神和蹦闆，在拳套盎司上差了快8盎司，可說是在比賽中很少看到。不過，重量較輕的拳套（如8盎司）允許拳手以更快的速度出拳，這對於注重靈活性或希望快速累積擊打次數的拳手特別有利。較重的拳套（如10盎司及以上）， 則會增加減緩拳手的出拳速度，但更適合防守和耐力訓練。實際上我們也可以說兩人各自選擇了擅長的出拳拳套。統神這次的抗議主要是說，高盎司數的拳套影響了自己的揮拳威力，這一點也得到證實，實驗表明，8盎司拳套的打擊力度比10盎司高40%。這意味著使用較輕拳套時，拳頭的動能更大，對手的頭部受到的衝擊也更強烈。另外較輕的拳套填充物較少，表面更接近拳頭的實際硬度。擊中對手時，對目標的集中壓力更大，更容易造成較大的傷害，如擊倒對手。另外，實驗結果表明，使用6盎司的拳套，對象出拳速度要比使用16盎司拳套的人快2.7倍；使用8盎司拳套，出拳的力道比使用10盎司拳套高40%，不可謂不大。一篇刊載在學術期刊Journal of Neurosurgery（《神經外科》雜誌）上的論文指出，使用MMA拳套比起職業拳擊賽的全套，拳頭的「動能轉化明顯更高」，「角速度和角動量轉移顯著增加」。統神和蹦闆差了快24公斤，從量級來看，統神適合防守和致命一擊，而蹦闆適合使用MMA類型的手套實施快速打擊和移動，兩種手套各有利弊，但以威力來說，確實較輕的手套出拳傷害照理來說更強。📌 1.拳套重量：拳套的重量以盎司（oz）為單位，常見規格有 8盎司、10盎司、12盎司、14盎司、16盎司等。對出拳速度的影響：較輕的拳套（如8盎司）： 更輕便，允許拳手以更快的速度出拳，這對於注重靈活性或希望快速累積擊打次數的拳手特別有利。較重的拳套（如10盎司及以上）： 重量增加會減緩拳手的出拳速度，但更適合防守和耐力訓練。對擊打力度的影響：實驗表明，8盎司拳套的擊打力度比10盎司高40%。這意味著使用較輕拳套時，拳頭的動能更大，對手的頭部受到的衝擊也更強烈。輕拳套（如8盎司）：填充物較少，表面更接近拳頭的實際硬度。擊中對手時，對目標的集中壓力更大，更容易造成較大的傷害，如擊倒對手（KO）。重拳套（10盎司及以上）：填充物更厚，吸收了部分衝擊力。對被擊中者來說，雖減輕了皮肉傷害，但震盪幅度可能更大（如腦震盪）。防守方面：重拳套（10盎司及以上）： 拳套體積較大，可以更有效地保護臉部或身體，在防守時形成更大的屏障。輕拳套（8盎司）： 防守面積較小，拳套更緊湊，需要更高的技術來防守。手部保護：重拳套的填充物更厚，對拳手的手部和手腕提供更好的保護，能減少骨折或扭傷的風險。輕拳套（如8盎司）：常用於次中量級及以下級別的拳擊比賽，特別適合進攻性強、希望提高擊倒率的拳手使用。重拳套（10盎司及以上）：用於超次中量級及以上的比賽級別，更適合體型較大的拳手，也符合部分比賽規則對拳套重量的要求。較輕拳套（如8盎司）： 強調攻擊性，出拳更快、力度更強，更容易KO對手。較重拳套（10盎司及以上）： 更注重防守與持久性，保護拳手的手部安全，同時削弱出拳威力。