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今（25）日是一年一度的耶誕節，在歐美國家，耶誕節是全家團聚的時光，不過在日本，耶誕節普遍被年輕男女當成是另一個情人節，情侶們在漂亮的耶誕燈飾下拍甜蜜合照，到高級餐廳共進燭光晚餐，最後在豪華飯店度過浪漫的夜晚。但隨著單身或獨居人士增加，如今「一個人的耶誕節」也成為潮流，不論是耶誕節套餐、耶誕海外之旅，或是耶誕蛋糕，都能看見專門為獨自過節的人士推出的商品。根據「聯合早報」報導，橫濱一間飯店在12月時推出了以「一個人」為主題的耶誕下午茶，廣告推出的第一天，就已經被搶訂一空。一名20多歲女上班族加藤袖表示，「廣告特別強調單人耶誕，這讓我鼓起勇氣預約。很期待在寧靜、無人打擾的環境中，感受耶誕節的氣氛、品嚐耶誕蛋糕。」加藤袖的40多歲阿姨也曾在去年時獨自享用耶誕餐，她稱餐廳很照顧單身人士的感受，讓人有寧靜的空間，感覺很自在。一人的耶誕下午茶以小份量設計，包括一口大小的迷你蛋糕與三明治，擺放於精緻的三層架上，可以搭配氣泡酒與茶盡情享用茶點。有些飯店更推出住宿配套方案，讓單身客人可以在高檔飯店享受與平時不一樣的獨處時光。美食網站Ozmall的12月特輯介紹多家單人耶誕餐廳，網站編輯松坂真希子表示，「日本的單身消費者越來越重視個人時光，商家也積極響應需求，讓一個人的耶誕做得一年比一年好。」據日本人口與社會保障研究所統計，到了2035年，日本的單身人士包括喪偶者在內，總數將突破4800萬人，佔總人口的一半左右。日本博報堂生活風格研究所針對單身經濟所做的報告，發現日本人對獨處有了更正面的看法，許多單身人士更能自在地為自己設計和享受獨處時光。這點也促使日本商家積極開拓與獨處相關的商品與服務。儘管耶誕節以家庭團聚為主，也有不少人希望按照自己的步調過節。這也使得為個人設計自我空間的商業模式越來越吃香。例如，日本高島屋與大丸百貨的單人耶誕蛋糕今年銷量比去年增長8%，其外觀設計與大蛋糕一致，但精巧小巧，更適合個人享用。由於今年的耶誕節恰逢平日，預計上班族一個人過耶誕節的人會很多。一名30多歲男子表示，「今年耶誕節是星期三，是工作日，所以沒有和朋友聚會的計劃。我打算下班後買便利商店的炸雞與啤酒，在家度過一個人的耶誕。」日本各大旅行社也趁著耶誕節推出單人耶誕旅遊套裝行程。據阪急旅遊公司的統計，這類旅遊行程的銷售額比去年成長了2.5倍。例如，在平安夜和耶誕節出發、專門為女性量身定做的歐洲遊單人行程，每團只限20人，但在暑假前開始接受預訂，一下子就賣光了。據介紹，該旅遊團沿途都讓團員單獨享用餐點，在巴士上的座位也都是單人座。旅行社負責人表示，這樣的旅遊安排吸引已習慣單獨享樂的遊人。」