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▲日寶建設連續5年，年頒20萬元獎學金鼓勵后里優秀學子，董事長郭國輝今日宣布，再延五年。（圖／ 記者金武鳳攝，2024.12.25)

長期深耕后里地區的台中在地企業日寶建設，於聖誕節當天在后里國中舉行「品德優異獎助學金」頒獎典禮，共有來自后綜高中、啟明學校、后里國中及7所小學101名學生獲獎，他們是由各校依據學生品德操守表現進行推薦，董事長郭國輝親自頒獎，總計頒贈獎學金逾20萬元，既是回饋鄉里，也勉勵學子珍惜學習機會。日寶建設董事長郭國輝於108年啟動「品德優異獎助學金五年計畫」，期許透過獎助學金帶動善的循環，鼓勵學子努力向學，翻轉人生。郭國輝表示，這五年來獲得許多師長、小朋友的正向回饋，身為在地企業，非常感動能為地方教育盡一份力！郭董事長現場加碼宣布將「品德優異獎助學金計畫」再延續五年。郭國輝說，「感恩、學習、服務、包容」是他對學子的核心期許，因為「感恩」是學習的起點，「服務」是回饋的實踐，「包容」是社會和諧的基礎，希望這四大核心價值能成為學生追求夢想的根基。后里國中校長賴勝豐表示，感謝日寶建設連續五年的獎助學金計畫，鼓勵學子體現品德的重要性。郭董事長再加碼五年，讓善的循環得以延續，相信能鼓勵更多孩子。日寶建設深耕后里多年，日寶建設副總陳暉閔表示，秉持「家的安全與品質」理念，專注提供高品質住宅，同時回饋關懷鄉里，未來也將持續深耕地方，善盡企業社會責任。