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BBU族群今（25）日回神上攻，受輝達（NVIDIA）AI伺服器商機帶動，資金再度簇擁相關個股，其中電池模組股王AES-KY今日強攻漲停，收在1075元，站上千元關卡，成為台股第16千金。AI伺服器高效能運算朝向更高瓦數電源發展，由於GB200 AI伺服器單一機櫃售價上看1億元，電力穩定供應的BBU成為輝達GB200伺服器標配，防止斷電對伺服器造成的損害，保護設備和數據安全，相關電池模組概念股受到買盤青睞，法人推估，輝達GB200 2025年出貨量上看5萬台，BBU產值將上看400億元。外資報告指出，輝達明年的GB300伺服器將BBU列為標配，供應鏈廠商營運有望受惠，其中AES-KY可望成為最受惠的台廠，該公司也看好今明年BBU需求持續提升，加上電動自行車谷底已過，明年營運相對正向。AES-KY對於明年對BBU前景樂觀以待，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，明年BBU整體市場數量及營收都會較今年成長。AES-KY強攻漲停板，收在1075元，成為台股第16千金，也帶動BBU概念股同步走高，新盛力、順達、西勝亮燈漲停，興能高、系統電上漲逾6%，加百裕上漲逾4%。