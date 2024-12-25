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氣溫驟降更要注意保暖，國健署提醒，歡慶佳節到戶外遊玩，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸、四肢的保暖，且要避免「喝酒暖身」、「取暖燙傷」等2大NG行為，才能避免低溫對健康帶來的影響。國健署表示，心臟病、中風等心血管疾病的主要危險因子，包含缺乏規律運動、不健康飲食所引起的高血壓、高血糖、高血脂等三高，以及過重或肥胖、吸菸等問題。根據2019年到2023年國民營養健康變遷調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。而每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增，在長者尤其明顯。國健署建議，可以藉由掌握健康飲食、規律運動、定期健檢控制三高、進行慢性病風險評估等4項健康生活習慣。同時，國健署提醒，在冬天保暖措施中，要避免喝酒暖身、取暖燙傷等2大NG行為。民眾誤以為喝酒可暖身，但實際上酒精讓皮膚微血管擴張，短暫產生暖意錯覺，但其實造成身體內部中心體溫下降；另長者、嬰幼兒不易用言語表達，又或是糖尿病等慢性疾病患者的末梢神經較為遲緩，甚至中風患者無力翻身，可能因為直接或長時間使用電毯、暖爐或是暖暖包等造成低溫燙傷。國健署提醒，冬天要留意若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，又或是出現「微笑、舉手、說你好」做不到任一個動作的中風徵兆，都應立即就醫，把握黃金治療期。