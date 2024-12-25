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隨著王牌古林睿煬轉戰日職，統一獅新球季先發空出一席，外傳傷癒復出的胡智爲是可能人選，胡智爲今(25)日參加記者會時，也親自回應，一切調度尊重教練團安排，自己只需要專心做好準備即可。胡智爲自2021年加入統一獅後，便多以先發投手身份出賽，生涯65場中職出賽有57場擔任先發，累積324.2局內為球隊貢獻19勝，是統一獅近年來倚重的先發人選。可惜2023年開始受到傷勢困擾，面對中信兄弟時先發僅投2球就因右肩不適退場，經診斷為右肩發炎，來到2024年上半季又因右肘骨刺開刀，被迫脫離戰線，直到下半季才歸隊。展望新球季，由於古林睿煬旅外，統一獅先發再度空出一席，是否由傷癒復出的胡智爲接下？他本人今受訪時表示尊重教練安排。「一切看教練團安排，教練會去決定隊形，球員能做的就是做好自己，全力朝新球季準備。」外界關心胡智爲受傷後的恢復狀況，手臂健康狀況是否已經準備好接下先發任務，對此他坦言還在習慣，但春訓確定可以如期進行，「主要是傷後復出，恢復時間拉比較長，手還在習慣，開完刀會需要一段時間適應，至於新球季角色定位，我能做的就是做好準備，其餘交給教練團決定。」