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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金假帳案，被收押至今，有消息傳出，北檢會於今（25）日聖誕節起訴柯文哲，今日卻再傳明天才會起訴，然而柯文哲妻子陳佩琪已於24日平安夜，隨民眾黨組織部副主任林昭印等人，一同到中正紀念堂前自由廣場排「平安回家，FREE KP」的字樣；政治工作者周軒表示，「那昨天去中正紀念堂aka自由廣場排字的…….」，網友接力嗆，「眾度智障」。24日平安夜，林昭印等人邀請陳佩琪到自由廣場進行「平安夜排字」活動，一同排出了「平安回家，FREE KP」字樣。陳佩琪也開直播表示，自己到現場是希望把願望透過小草的燈光排出來，而她只排了一個「家」字，這是她最重視的，「我希望有個完整的家！」她也說自己在家中的聖誕樹下擺了禮物跟聖誕襪，盼柯文哲回來後可以送給他。對此，周軒今日在臉書發文表示，「所以柯幻小說今天還不是完結篇？笑死！那昨天去中正紀念堂aka自由廣場排字的…….」；貼文一出，有網友在留言區接力表示，「眾度智障」、「絕對柯患」，其他網友們則是紛紛表示，「可以今天再排一次」、「阿妹不是已經開釋要三天三夜，草這麼沒擋頭」、「有這麽多時間排字，為什麼不用新竹農地蓋個文哲紀念堂？」、「民眾黨一黨都是邪教組織」。