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北檢今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，求處28年6個月重刑，正式宣告民眾黨的後柯文哲時代來臨。明年1月初中央委員選舉，包括柯家人柯美蘭、前立委蔡壁如都表態參戰，權力核心如何改組、有沒有機會改革重生，都是中間選民關注焦點。不過，民眾黨想持久經營，關鍵還是在國會。外界關注民眾黨主席之爭，前哨戰就是中央委員選舉。不過，據目前黨中央的態度，柯文哲精神領袖的地位非但不會動搖、更是不可動搖。立委張啓楷日前就表示，黨內目前比較傾向增設2-3位副主席，而不是選出新任黨主席。外界普遍認為，柯文哲的指定中央委員林富男、立院黨團總召黃國昌都是實質領導人的可能人選，而蔡壁如因被黨內打壓，掌權機會恐怕不大。民眾黨立院黨團藉由這2個會期，已證明8席立委是妥妥的關鍵少數，有左右法案跟政策走向的能力，也是這個黨在政壇上最大的舞台。透過8席立委的問政表現，時不時還能扭轉亂帳案黨務兩光、主席涉貪的負面形象。以現任8席立委來說，工作分配得當，各有發揮。但，若2年條款施行，這些接班人選的聲量、能力跟影響力是否能與現任立委比擬，長期以來都備受各界質疑。如果民眾黨還有志於2026地方議員跟2028總統曁立委選舉、延續黨的生命力，擺脫柯文哲一人政黨轉大人，喚回中間選民就是一定要做的事情。呼籲未來的民眾黨權力核心，不妨先好好思考，柯文哲所訂下的2年條款，到底是留、或不留。