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洛杉磯道奇隊與本賽季表現出色的Teoscar Hernandez的續約談判陷入僵局。據道奇隊專門媒體《Dodgers Nation》的記者Doug McKain在25日的報導，「雙方已超過一週未就合約進行任何討論」，續約談判陷入僵局。根據McKain記者的說法，「道奇隊與Hernandez之間的聯繫已中斷超過一周」，目前雙方的溝通完全停滯。而道奇隊目前提出的合約條件，似乎難以讓Hernandez最終接受。因此，道奇隊可能不得不提高他們的報價。Hernandez在本賽季表現亮眼，繳出打擊率2成72、33支全壘打和99分打點的成績，為球隊贏得世界大賽冠軍做出了巨大貢獻。此外，他還入選了全明星賽並贏得了全壘打大賽冠軍，個人成就同樣令人矚目。因此，期待高額合約對他來說是理所當然的。然而，McKain也指出：「如果道奇隊希望重新成為一支志在再次奪得世界大賽冠軍的球隊，他們可能需要做出一定讓步。」另一方面，道奇隊認為，雖然Hernandez是一名極具價值的選手，但球隊希望避免輕易簽下高額合約。McKain評論道：「道奇隊會在權衡利益得失的情況下簽訂合約。如果他們最終與Hernandez續約，那麼將會是基於道奇隊認為合理的條件進行。」如果雙方的需求無法達成共識Hernande可能會選擇轉投其他球隊，未來的發展也受到外界關注。