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立法院會24進行司法院大法官人事同意權案投票，7人全部都沒有獲立法院通過，而被自家民進黨團封殺的被提名人劉靜怡，得同意最低票；成大教授李忠憲認為，劉靜怡今天如果受到羞辱的話，主要的原因不是民進黨的委員不支持，而是白到發紅的八席全部投票支持她，而且只支持她。李忠憲今（25）日在臉書發文表示，像劉靜怡這樣自視很高的人，昨天一定備感羞辱，她事後的反應跟舉動，證明她並不合適擔任這個需要冷靜、理性思考的大法官位置。大法官會議是台灣民主三個重要支柱之一，行政、立法、司法，藍白這一陣子在紅的指揮之下，想盡辦法要先打掉司法這隻腳，造成台灣的混亂。李忠憲指出，看昨天的反應，包括台灣教授協會裡面，證明中國這招非常有用，台派內部已經自亂陣腳，「一堆人說柯建銘保守，民進黨像國民黨，一直強調說不要跟小黨計較，民進黨要有雍容大度；我覺得劉靜怡今天如果受到羞辱的話，主要的原因不是民進黨的委員不支持，而是白到發紅的八席全部投票支持她，而且只支持她，為什麼她這麼特別？」李忠憲認為，台灣民眾黨不是一般所謂的小黨，而是中國現在用來想辦法摧毁台灣最精銳的部隊武器。藍白立法委員讓韓國瑜當立法院長，通過反質詢有罪和三個離譜法案時，靠著就是黃國昌帶領這八席的精銳部隊，一下子投票，一下子不投票，讓台灣立法院像中國人民代表大會一樣，「不要說討論和辯論，連要通過的內容都沒有人知道，黑箱作業，已經要讓台灣萬劫不復，還在那裡說不要跟這個小黨計較，到底有什麼問題？」李忠憲直言，沒有辦法禁抖音，數位中介法無法通過，大街小巷都是中國滲透媒體的言論，民進黨像個沙包一樣被打到已經快要奄奄一息，「我們這一群人不是沒有進步思想，也是勇敢有話直說，尤其並不是莫名其妙支持民進黨，亡國感這麼真實大家感覺不到嗎？現階段民進黨垮台了，台灣就完蛋了，沒有任何進步力量可以支撐台灣對抗中國。」李忠憲強調，「台灣已經非常危險，呼籲團結合作的重要關鍵不就是像昨天那種時刻嗎？在危機的時候，不可能同時兼顧國家安全、言論自由和多元開放。」李忠憲表示，劉靜怡的反應及台灣民眾黨的角色，讓人看到台灣當前民主體制所面臨的重大危機，團結合作已不再是選項，而是生存的必要條件，「我們必須清楚認識到，中國滲透與內部分裂對民主的破壞力，避免再次陷入無謂的內耗與虛假的多元追求，否則，未來可能會後悔莫及。」