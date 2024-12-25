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▲林炎田特別提醒民眾以「網路社群平台廣告，要小心」、「派員面交投資現金，攏是騙」（圖／記者張文晃攝,2024.12.25）

▲高市刑大大隊長鄢志豪提醒，詐騙集團會誘導被害人向民間借貸公司抵押不動產，並透過假代書收取高利、費用，甚至誘騙過戶，致被害人財產損失慘重。圖／記者張文晃攝,2024.12.25）

高雄市政府警察局今(25)日舉公布今年第4波打詐行動總計破獲157件集團、逮捕809人居全台之冠，局長林炎田在記者會中也揭露最新詐騙趨勢，並強調政府及警方多管齊下打擊詐欺犯罪的決心。林炎田特別提醒民眾以「網路社群平台廣告，要小心」、「派員面交投資現金，攏是騙」開場，提醒市民網路投資陷阱多，切勿輕信來路不明的投資訊息。高雄市警察局今天舉辦打詐儀表板記者會，根據高雄市政府警察局統計，今年11月前五大詐騙手法依序為：假投資(22.68%)、解除分期付款(13.55%)、網購詐騙(12.89%)、假交友投資(7.24%)及中獎通知(5.92%)。其中，假投資詐騙造成的財損金額最高，佔總財損高達六成以上(66.13%)。另外，根據高市警統計，今年11月前五大詐騙手法依序為：假投資、解除分期付款、網購詐騙、假交友投資、及中獎通知。其中，假投資詐騙造成的財損佔總財損高達6成以上。值得一提的是，高市警局在今年第4波「全國同步打詐行動專案」中，查緝集團157件，查獲809人，為全國之冠。其中，苓雅分局偵破一起虛擬貨幣投資詐騙案，被害人遭詐騙集團勸誘抵押房產貸款700萬元，損失680餘萬元；警方迅速偵辦，逮捕以林姓金主為首的10名嫌犯最受矚目。高雄市刑大大隊長鄢志豪特別提醒，近期發生多起民眾遭假投資詐騙後，又被誘騙抵押不動產貸款的案件。詐騙集團會誘導被害人向民間借貸公司抵押不動產，並透過假代書收取高額利息、費用，甚至誘騙過戶，導致被害人財產損失慘重。警方呼籲民眾提高警覺，切勿輕信不明投資管道，應選擇自己有深入瞭解之投資標的，勿輕信不明投資管道或網路連結，謹慎處理不動產相關事宜，以免落入詐騙陷阱。更應隨時牢記『反詐五不原則』「1、不接(陌生來電)。2、不聽(投資明牌)。3、不點(未知連結)。4、不傳(個人資料)。5、不信(可疑資訊)」，收到任何訊息都務必做好查證，任何時刻都可以撥打165反詐騙專線諮詢，或多利用「打詐儀錶板專網」瀏覽最新資訊。