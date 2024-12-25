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統一獅吳承諭今(25)日與隊友陳鏞基、胡智爲一起出席品牌記者會，分享過去在球場上，因為視力導致球看不清楚的危險狀況，讓吳承諭決定動手術雷射，改善近視老毛病，吳承諭術前還特別請教隊長陳傑憲雷射經驗。「我本來是去年就要雷射，但視網膜有破洞，所以先治療，才改到今年做。」吳承諭透露自己過去都是戴隱形眼鏡，但卻發生意外差點上不了場。「我原本都是戴隱形眼鏡，但沒有像浩鈞他們到賽前才戴，我喜歡出門就戴著。結果曾經發生要上場投球前，隱形眼鏡突然剝落，上場前趕快要再換一副，所以原本身上都要準備好很多副隱形眼鏡，蠻麻煩的。」決定做雷射手術後，吳承諭由於擔心，術前還特別請教隊長陳傑憲，請他分享手術經驗。「最早是去問傑憲跟冠宇，而且家人很久以前就有做過了，但我還是會擔心，畢竟10多年前，醫療技術沒有那麼好，結果實際手術時，進去跟醫生聊聊天，大概10秒鐘手術就完成了。」吳承諭還強調：「不會痛喔！這是重點，因為我很怕痛。」吳承諭本季為統一獅出賽20場，為生涯次多出賽紀錄，還在9月15日後援上場，以1.1局無失分表現為球隊守下勝利，生涯首度獲選單場MVP之外，更是統一獅本季首度由後援投手拿下此獎項。被問到明年球季準備進度時，吳承諭表示新球季還是會以後援角色做調整，現在已經把自己準備得很充足，等待球隊1月初開訓見真章。