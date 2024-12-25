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高雄全家海神職業籃球隊聖誕節送驚喜！備戰賽季不忘回饋社區，高雄全家海神隊25日造訪高雄市苓雅區成功國小，與幼兒園「海豚班」和國小部的小朋友互動。配合成功國小12月圖書館「各項運動種類介紹」的圖書主題佈置，由苓雅區海派大使唐維傑、呂威霆以及立陶宛籍洋將艾德，藉籃球英文與投籃教學推廣籃球運動，艾德活動尾聲特別裝扮聖誕老人，與孩童們共度美好的聖誕佳節。國揚集團旗下高雄全家海神隊，成立以來結合母集團資源，持續透過校園與活動回饋港都，連結在地，至今已舉辦超過三十場校園公益活動，今日前進位於苓雅區，歷史悠久創校120年的成功國小，造訪「海豚班」幼兒園。成功國小校址位於高雄港碼頭附近，校內圖書館別出心裁採用海洋元素，以魚骨頭、漁網等海洋意象打造社區共讀站，海神隊的唐維傑、呂威霆及艾德化身一日「英文小老師」，以圖片搭配簡單籃球英文單字，希望透過遊戲互動，在小朋友心中播下籃球種子。正逢圖書館12月「各項運動種類介紹」主題佈置，下課時間吸引不少國小學生一同參與Q&A環節，同學精心準備中英文問題，提問環節更是踴躍，從身高到如何成為職業球員，現場氣氛熱鬧非凡。艾德分享家鄉立陶宛的聖誕節慶習俗，高雄出身的唐維傑提到，自己受到哥哥的影響進而開始接觸籃球。呂威霆笑說，籃球是他從小以來的興趣，打球十幾個年頭持續專精，永不放棄，終於實現當職業球員的夢想。活動尾聲艾德化身聖誕老人準備有Clean Label標章的全家FamiCollection鮮乳餅作為聖誕禮物，讓孩子們又驚又喜。成功國小校長吳俊男表示，成功國小創校120年，秉持五育均衡、快樂成長的理念，培養學生的多元興趣以及閱讀能力，同時積極推動雙語計劃，感謝高雄全家海神隊造訪，希望透過球員分享，鼓勵同學懷抱夢想，勇敢追夢。