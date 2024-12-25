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新竹御嵿攻城獅球團將於12月28日至12月29日展開「LIONKIDS野人生活節」主題周，分別對戰新北中信特攻與桃園台啤永豐雲豹。為了號召球迷進場，球團也特別邀請陳冠宇、黃子鵬、朱育賢、林昱珉、王志煊、陳晨威等世界棒球12強賽英雄們出席活動。攻城獅球團於本週末特別邀請世界棒球十二強冠軍中華隊眾多球星出席，12月28日將由陳冠宇、黃子鵬、朱育賢出席；12月29日則是由林昱珉、王志煊、陳晨威出席。中華隊球星將在兩日賽前13點15分至13點45分在南側觀眾迴廊進行賽前簽名會，只要於比賽當日購買主題日聯名商品或24-25賽季攻城獅主戰球衣，即可憑消費明細至球迷服務處兌換簽名會號碼牌，每日限量40張，發完為止。本次簽名會只限簽「世界十二強官方比賽用球」，於攻城獅官方商品部消費滿千享加價購優惠$888/顆。每季僅有一次的夜宿球場活動將在12月27日晚間登場，本屆夜宿球場活動將以睡衣趴為主題，盼能傳達獅紫軍就是一家人的核心理念，邀請獅紫軍一同在聖誕佳節來攻城獅主場溫馨度過，與球員一起體驗「營火晚會」、「枕頭大戰」等豐富團康活動。本次球團將開放限量20組名額(最多容納4人/帳)，將分為老手裝備組(10帳)、新手懶人組(10帳)。老手裝備組每帳報名費為$2,800/帳；新手懶人組每帳報名費為$6,888/帳。另外，報名新手懶人組即贈「國家地理服飾」四人帳篷乙式(價值$5,580)。只要報名本次夜宿球場活動，即可獲得獅紫軍家人戶口名簿紀念小卡、限定商品200元折價券共4張，且睡衣趴裝扮經現場工作人員評選最有創意的，還有機會獲得國家地理服飾紀念商品或攻城獅球員實戰球衣，歡迎獅紫軍一起在聖誕節週末到攻城獅主場留下最難忘的聖誕節回憶。