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▲高雄日航酒店「跨年住房專案」包含正宗精緻的日式「元日」早餐。（圖／高雄日航酒店提供）

▲高雄英迪格酒店歡慶周年規劃限時快閃「客房買一送一」優惠。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲天成逸旅-舶寓高雄推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠。（圖／天成逸旅-舶寓高雄提供）

▲預訂和逸飯店·高雄中山館「金蛇百倍趣旅行」享雙重優惠。（圖／和逸飯店·高雄中山館提供）

喜迎新春，飯店業者規劃充滿文化內涵與溫暖情感的新年儀式及住房專案，帶領賓客一起迎接嶄新的一年。高雄日航酒店元旦舉行別具儀式感的「鏡開式」與趣味十足的「搗麻糬體驗」，還有限量「跨年住房專案」。高雄英迪格酒店歡慶周年規劃限時快閃「客房買一送一」、「INtopia寵物友善住房專案」等優惠。天成逸旅-舶寓高雄推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠。此外，預訂和逸飯店·高雄中山館「金蛇百倍趣旅行」享雙重優惠。高雄日航酒店2025年1月1日上午10時至11時30分，將於酒店舉行「鏡開迎福・喜迎蛇年」活動，活動以開啟美好新年的「鏡開式」（かがみびらき）揭開序幕，寓意迎接新年好兆頭。這個充滿祝福的儀式，賓客將共同參與，從象徵團圓與希望的木桶中舀取帶來幸福的清酒，與大家共享一刻難忘的日式文化體驗。隨後，酒店精心安排了適合闔家參與的「搗麻糬體驗」（餅つき体験）。為提供別具特色的日式新年體驗，高雄日航酒店 12月31日推出限量「跨年住房專案」，專案每晚9,800元起，包含正宗精緻的日式「元日」（がんじつ）早餐，此外，入住賓客可享參與酒店元旦「鏡開儀式」以及搗麻糬體驗，感受日本新年獨有的儀式與文化，打造專屬的跨年回憶。高雄中央公園英迪格酒店隸屬 IHG 洲際酒店集團，今(2024)年歡慶八周年，限時快閃推出「客房買一送一」、「一泊一食專案加贈寵物鮮食餐」及「萌寵同慶加碼生日專案享七折」等優惠；更同步歡慶釋出IHG 優悅會會員點數超殺回饋，2025 年1月1日起續住第二晚(含)以上無限暢享雙倍積分活動。擁有30坪超大空間的「單臥套房｜特大床帶起居室及用餐區｜公園景觀」房型，即日起至12月31日止預訂，並於2025年2月28日前完成入住，即獲贈網美房「豪華精品房｜特大床｜獨立浴缸｜公園景觀」平日住宿券一張，隨房再加送2,000 積分等優惠。「INtopia 寵物友善住房專案」即日起至12月31日，凡預訂寵物房型即可以七折優惠加購慶生專案，享萌寵專屬慶生糕點、客房主題佈置及慶生合影相片組，平日更可視房況免費升等房型；若預訂一泊一食豪華精品房以上寵物房型也提供專屬優惠，即日起至2月28日入住。隨著韓國原創影集《魷魚遊戲》全球爆紅，第二季全球城市串連宣傳活動，以高雄做為台灣主要宣傳據點，看準高雄港成為台灣宣傳活動的核心舞台所帶來的商機，天成逸旅-舶寓高雄自2024年12月21日至2025年1月5日止，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠，此外，房客於櫃檯出示本人與高雄真愛碼頭打造巨型英熙娃娃合照，每房可額外獲得瑞穗天合黃金湯泡湯粉一包。和逸飯店·高雄中山館鄰近捷運三多商圈站，交通便利可輕鬆抵達知名景點。2025年1月1日起預訂「金蛇百倍趣旅行」三天兩夜住房專案，享彈性房價8折，視當日房況雙人房免費升等兩大床房型，再贈清新氣泡飲，3月31日前入住旅客生肖屬蛇者，出示有效證件加贈美舒律碳酸涼感足貼。AMAZZING CLUB會員入住再享95折優惠並可累積會員點數。此外，旅客加入AMAZZING CLUB會員，可享Cozzi THE Roof 餐廳同桌用餐85折優惠。