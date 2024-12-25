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▲周星馳是BLACKPINK Lisa的粉絲。（圖／美聯社）

▲▼蔡依林（上圖）、林志玲分別是樂壇和模特兒圈的佼佼者。（圖／蔡依林IG、林志玲臉書）

▲「Hold住姐」謝依霖報名周星馳新片試鏡。（圖／謝依霖微博）

「喜劇之王」周星馳（星爺）執導、演過無數經典港片，被他捧紅的「星女郎」不在少數，如張敏、朱茵、莫文蔚、張柏芝、張雨綺、黃聖依等，去年62歲的星爺睽違5年後重返工作岡位，宣布開拍新片，未來也許有更多機會看到大師之作，而星女郎人選自然備受關注，周星馳曾經透露喜歡蔡依林、林志玲和BLACKPINK的Lisa，讓人期待這3位女神是否有機會在他的作品軋上一角。周星馳向來生活神祕且行事低調，前年10月，他開通個人IG，至今吸引174萬人追蹤，而星爺會不定時回覆留言，他曾經在粉絲數破百萬人時開放提問，眾人的問題五花八門，周星馳幾乎有問必答，就有人好奇偶像喜歡華語歌壇天后蔡依林還是第一名模林志玲，對此，星爺吐露真實心聲，他在限時動態答覆：「Why not both（為何不兩個都要？）」兩位女神誰也不得罪。另外，還有粉絲問周星馳，比較喜歡南韓女子天團BLACKPINK中的成員Jennie、Lisa、Jisoo還是Rosé，星爺沒有打官腔，他直接回答：「Lisa.」不諱言自己是「BLINK」（BLACKPINK粉絲暱稱），而且還獨愛泰籍成員Lisa一人。周星馳目前正在籌拍功夫體育電影《女足》，此片也是2001年《少林足球》的續作，他在IG發文開出素人海選的條件，只要符合「天資聰穎、體能出眾、品行端正、美麗自然、年齡國籍均不限」，即有機會成為下一任星女郎。今年3月，《女足》幕後工作人員特地來台灣舉辦海選發布記者會，周星馳的特助陳震宇受訪表示，去年就收到很多來自台灣的報名表，指出只要有潛力，無論素人還是藝人都歡迎試鏡，每份報名表經過初步篩選後，星爺都會親自面試，透露女星「Hold住姐」謝依霖也有報名。