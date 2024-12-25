我是廣告 請繼續往下閱讀

▲實踐服裝設計學系團隊為恐龍換新裝，迎接新年度到來。（圖／科博館提供）

▲小暴龍打造「美人魚裝」增添趣味，營造奇幻氛圍。（圖／科博館提供）

迎接2025金蛇年，國立自然科學博物館暴龍換新裝了！科博館今年再度攜手實踐大學服裝設計學院為館內「機械暴龍」打造新行頭，並結合官方粉絲專頁開放觀眾票選，由「潛水裝」勝出，25日親子恐龍化身潛水員和人魚，全新亮相，贏得「超可愛」迴響。1月1日是科博館館慶，觀眾可免費參觀本館展示場，歡迎民眾前往恐龍廳拍照打卡。國立自然科學博物館館長焦傳金表示，博物館長期關注氣候變遷、環境汙染等公共議題，今年恐龍變裝希望能傳達「環境永續」主題。實踐大學設計學院團隊由許鳳玉院長領軍，與王思豪、曾慈惠2名服裝設計系老師及7名學生，共提出8款結合「環境永續」概念設計，館內初選挑出「白化珊瑚捍衛戰士-盔甲裝」、「恐龍的生態警示-北極熊裝」、「地球救火隊-消防員裝」、「海洋保護者-潛水裝」4套，製成3D建模渲染圖，11月中旬在粉絲專頁開放網友線上投票「『衣』決勝負」，最後由「海洋保護者-潛水裝」脫穎而出。4款服裝在粉絲專頁亮相後，不同主題各有擁護者，獲得最高票的「海洋保護者-潛水裝」主題鮮明、造型辨識度高，蛙鞋、氣瓶等潛水裝備，呈現陸地與海洋的反差感，讓網友驚嘆：「太可愛」、「我要看暴龍穿蛙鞋」、「想跟恐龍潛水」。實踐服裝設計學系團隊分享「潛水裝」的發想理念，當地球受到汙染時，恐龍也得身穿潛水服，親自「下海」清理海漂垃圾，希望呼籲大小朋友一起維護海洋的清潔；也特地為小暴龍打造「美人魚裝」增添趣味，營造奇幻氛圍；親子恐龍周圍會擺放水母及海洋垃圾等裝置，突顯「海洋保育」的重要性。。有了前一年的製作經驗，實踐大學團隊對科博館的暴龍體型、比例已有一定掌握，王思豪老師說，這次「配件製作」是最大挑戰，比去年多了潛水面鏡、蛙鞋、氣瓶等配件，須考量造型的還原度，還要避免讓恐龍「負擔太重」、或在啟動搖擺時太嗨「把裝備甩下來」。每年1月1日元旦是科博館館慶，當日觀眾可免費參觀本館展示場、科學中心、植物園及三園區，太空、立體劇場除外，歡迎把握元旦與親子暴龍「潛」進海底、守護海洋！親子恐龍展新裝直到2025年2月9日落幕。