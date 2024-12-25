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▲日本隊在金牌戰輸給中華隊終止在國際賽27連勝的成績，也痛失金牌，但回顧日本的棒球文化，卻遠遠超過台灣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

日本媒體《Number Web》近日盤點2024年各項運動的年度「最具回響」的新聞，其中「日本隊在世界棒球12強冠軍賽遭中華隊完封吞敗的原因不僅是『無法敲安』──牧秀悟和桑原將志談中華隊的『真正實力』」擠進前五名。日本武士隊在12強冠軍賽中以0比4敗給中華隊，終止開賽以來的8連勝，中華隊更是自1992年巴塞隆納奧運以來首次擊敗日本隊，並在奧運、經典賽等三大國際賽事中，首次奪冠。對日本人來說，這簡直「難以置信」，日本隊許多球員在頒獎典禮上難掩失望神情，守護神大勢更在下台後直接把銀牌從脖子上拿下，當被問中華隊有什麼優勢是日本隊所欠缺的？大勢想了一下還是沒答案，「嗯…這很難說。真的很難…」。日本重砲牧秀悟認為台灣投手表現出色，「在那之前我們還能打出自己的棒球風格，但到了最後，對方的先發與中繼投手不再讓我們打出自己的節奏。他們不讓首名打者上壘，並且在關鍵時刻精準地壓制住我們，導致我們無法突破他們的防線。」決賽時，日本隊一改常態，單場只敲出4安，被台灣先發的林昱珉和兩位前日職投手張奕、陳冠宇壓制。而日本隊外野手，也是今年日本大賽MVP桑原將志，他在對台灣的兩場比賽中以開路先鋒登場，他表示整體打線未能串連，「個人也打不好，這應該是實力不足的原因，但讓我對台灣感受最深的是他們的防守。台灣在防守上完全沒有粗糙的地方，關鍵時刻還展現了非常出色的表現。我坐在板凳上看著這樣的防守，心裡就在想，這種感覺不妙，氣勢好像導向台灣那邊去了。」