《拳上2024》統神vs蹦闆的主秀拳賽在21日結束，結果爭議卻沒有在擂台上一筆勾銷，反倒因為黑衣人偷襲、裁判給分爭議而越滾越大。不過統神與蹦闆曾在賽前對賭，敗者要給勝方50萬，這項賭約也在今（25）日正式兌現了。
「拳賽結束了，但該做的事還沒結束」，今（25）日上午蹦闆在臉書上發文，「這次拳賽後，該面對的事情我都面對了，該道歉的也道歉了。但有些事情，我覺得還是得用行動來說話，對吧？」
隨後蹦闆曬出給5個公益團體的捐款紀錄，包含現代婦女教育基金會受暴家庭服務計畫、台灣流浪貓狗關懷協會、家扶基金會-會計部運動潛力獎助學金、弘道老人福利基金會、喜憨兒社會福利基金會，5個團體各10萬元，共50萬元。
蹦闆表示，這50萬元並非自己捐，而是用「統神的名義」捐出，因為在拳賽之外，還有更重要的事情值得一起關注。到了下午5點，蹦闆又在留言處更新，表示在這則文章發布後，已經收到統神方的50萬元，「下午有收到主辦單位代轉交統神的50萬。實現他比賽後的承諾了！比賽是一時、善心永續，各自爲各自的未來繼續努力打拼下去。」
蹦闆臉書之前因拳賽種種爭議而戰火遍布的留言區，在這則貼文卻是充滿了和善之氣，許多網友嘴下留情，留言給予鼓勵「至少都有把自己說出口的做到，這就值得推」、「兩邊都是真男人」、「我統粉，也不喜歡蹦闆，但對於捐款給弱勢這個行為，我發自真心給蹦闆一個感謝」、「最美好的聖誕節禮物」。
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隨後蹦闆曬出給5個公益團體的捐款紀錄，包含現代婦女教育基金會受暴家庭服務計畫、台灣流浪貓狗關懷協會、家扶基金會-會計部運動潛力獎助學金、弘道老人福利基金會、喜憨兒社會福利基金會，5個團體各10萬元，共50萬元。
蹦闆表示，這50萬元並非自己捐，而是用「統神的名義」捐出，因為在拳賽之外，還有更重要的事情值得一起關注。到了下午5點，蹦闆又在留言處更新，表示在這則文章發布後，已經收到統神方的50萬元，「下午有收到主辦單位代轉交統神的50萬。實現他比賽後的承諾了！比賽是一時、善心永續，各自爲各自的未來繼續努力打拼下去。」
蹦闆臉書之前因拳賽種種爭議而戰火遍布的留言區，在這則貼文卻是充滿了和善之氣，許多網友嘴下留情，留言給予鼓勵「至少都有把自己說出口的做到，這就值得推」、「兩邊都是真男人」、「我統粉，也不喜歡蹦闆，但對於捐款給弱勢這個行為，我發自真心給蹦闆一個感謝」、「最美好的聖誕節禮物」。
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