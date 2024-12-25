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▲《拳上2024》最蹦闆」呂育銓與「亞洲統神」張嘉航對決，最終評審判定蹦闆獲勝。（圖／記者李政龍攝）

▲蹦闆表示在今日下午收到了主辦單位代轉交統神的50萬。（圖／翻攝蹦闆臉書）

▲蹦闆下午表示，已經收到了統神方的50萬元賭約。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》統神vs蹦闆的主秀拳賽在21日結束，結果爭議卻沒有在擂台上一筆勾銷，反倒因為黑衣人偷襲、裁判給分爭議而越滾越大。不過統神與蹦闆曾在賽前對賭，敗者要給勝方50萬，這項賭約也在今（25）日正式兌現了。「拳賽結束了，但該做的事還沒結束」，今（25）日上午蹦闆在臉書上發文，「這次拳賽後，該面對的事情我都面對了，該道歉的也道歉了。但有些事情，我覺得還是得用行動來說話，對吧？」隨後蹦闆曬出給5個公益團體的捐款紀錄，包含，5個團體各10萬元，共50萬元。蹦闆表示，這50萬元並非自己捐，而是，因為在拳賽之外，還有更重要的事情值得一起關注。蹦闆臉書之前因拳賽種種爭議而戰火遍布的留言區，在這則貼文卻是充滿了和善之氣，許多網友嘴下留情，留言給予鼓勵「至少都有把自己說出口的做到，這就值得推」、「兩邊都是真男人」、「我統粉，也不喜歡蹦闆，但對於捐款給弱勢這個行為，我發自真心給蹦闆一個感謝」、「最美好的聖誕節禮物」。