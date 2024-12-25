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▲中部50多歲女性麻疹個案可傳染期間活動史。（圖／疾管署）

疾病管制署今（25）日上午公布國內新增7例麻疹確定病例，其中1名50多歲就醫接觸者陪病家屬，經持續疫調，發現個案可傳染期間有彰化縣及臺北市公共場所活動史，且曾搭乘大眾交通運輸工具，提醒曾於該時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天。疾管署上午公布國內新增7例麻疹確定病例，均與12月10日公布的越南境外移入引發之醫院相關麻疹群聚事件相關，疾管署表示，相關接觸者破千人，將持續監測至2025年1月8日。疾管署表示，該個案曾搭台鐵花壇至新烏日、高鐵台中至台北、北捷台北車站至西門轉車到台電大樓，並參加台灣同人誌活動等相關足跡，呼籲曾於該時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫並告知接觸史，由衛生單位協助安排就醫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。本案接觸者最晚監測至2025年1月5日。疾管署提醒，民眾出入醫院或人潮密集之公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知旅遊及接觸史。