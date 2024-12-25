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根據美國知名媒體《ESPN》於24日發布的調查，洛杉磯天使隊因經營不善成為MLB最受球迷不滿的球隊。失去大谷翔平後，天使隊再度成為輿論的焦點，原因包括管理層多年來的操作失策，以及白白浪費Mike Trout與大谷翔平的巔峰時期。這一系列問題讓天使隊不僅戰績不佳，更引發外界對其管理方式的深刻反思。在大聯盟歷史中，媒體巨頭收購球隊後經營失敗的案例並不罕見。其中最為知名的例子是1965年美國CBS電視台收購紐約洋基隊。然而，儘管擁有雄厚資金，CBS卻未能掌握球隊經營之道，導致洋基隊在此期間連一次季後賽都無法參加。最終，CBS在1973年以1000萬美元的低價將球隊出售給George Steinbrenner，這段經歷成為傳媒企業誤判球隊經營的經典失敗案例。1996年，另一傳媒巨頭迪士尼公司以1億2000萬美元收購洛杉磯天使隊，並將球場設計為「迷你迪士尼樂園」。外野區被改建為仿冒險國的溪流景觀，希望結合品牌效應提升球隊影響力。不過，這種以娛樂為核心的經營方式未能有效提高球隊競爭力，反而加重經營成本。最終，迪士尼在2003年以1億8000萬美元將天使隊出售，結束了其短暫的球隊經營歷史。值得注意的是，儘管天使隊當時估值應超過4億美元，但由於「迪士尼樂園設施」拆除成本過高，最終收購價僅達預期的一半。新任球隊老闆Arturo Moreno選擇保留該設施，但對球隊經營並未帶來實質性助益。與天使隊和洋基隊的經營失敗相比，亞特蘭大勇士隊則是媒體企業成功經營球隊的範例。1976年，Ted Turner以1200萬美元收購勇士隊，並憑藉自家有線電視台的資源壟斷當地球迷市場。他的策略是將比賽轉播權集中於自家頻道，迫使球迷訂閱，成功實現收益增長。Turner不僅將盈利投入創立CNN，還重視球隊競爭力建設，使勇士隊在1990年代成為常勝軍。2007年，勇士隊以15億美元高價出售，31年間球隊價值暴漲至原本的125倍，成為業界成功案例。