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立法院會日前三讀通過財政收支劃分法，中央將大幅增加釋出3700多億元給地方，但多個地方政府獲配財源可能超過支出所需，且中央施政規劃，如國防、民生等將面臨刪減，引起外界質疑。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（25）日表示，上周五修改後的財劃法是窒礙難行的，而倉促修法的水平分配結果粗糙不堪檢驗，努力發展建設的地方政府及民眾將受到新法的懲罰；他強調，民進黨會以各種可能的方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。民進黨今舉行中執會，會中邀請台大法律學院教授柯格鐘，以「財政收支劃分法修法後之影響及建言」為題進行專案報告，綠營縣市首長也出席表達看法。據轉述，賴清德在會中表示，行政院已經向社會大眾說明，上周五修改後的財劃法，目前是窒礙難行的，在縣市間的水平分配都尚未妥善討論、取得共識之前，便倉促修法，將危及各級政府的公共服務品質、財政紀律以及財政韌性。賴清德提到，今天發言的地方縣市首長，就第一線的施政觀點，說出目前倉促修法的水平分配結果粗糙不堪檢驗，努力發展建設的地方政府及民眾將受到新法的懲罰，勢必危及各級政府的政策施行，以及人民的福祉。賴清德表示，柯老師也從學界觀點，提出本次修法不符合法理和理論，以及對未來的影響，民進黨會以各種可能的方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。賴清德強調，全體黨公職要團隊團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度，同時均衡台灣的目標也不會改變，帶領全台灣22個縣市一起往前走、讓區域均衡發展，是民進黨給全體國人的承諾。「面對民主體制中的紛爭，要用更大的民主來解決！」賴清德說，未來將會匯聚更大的力量，捍衛民主精神，深化台灣民主。