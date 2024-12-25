近日各地流感疫情升溫，疾管署昨（24）日也預估本周就診人數恐上看10萬，而國人喜愛旅遊的日本流感進入了大流行期，根據日媒報導，日本9日至15日總計有71萬人罹患流感，前台大醫院感染科醫師兼日本旅遊達人林氏璧就於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提醒，國人到日本旅遊，記得基本的勤洗手、戴口罩要做到，他更建議先行施打流感疫苗，並在赴日旅遊前準備三款藥物，包含普拿疼或日本的EVE，以及治流鼻水還有喉嚨痛的藥物。
林氏璧提到，其實不只流感，目前日本蘋果病、黴漿菌也創了10年來確診新高，而新冠肺炎也「蠢蠢欲動」，但是日本從12月28日到明年1月5日，是日本新年「奇蹟9連休」，可能很多診所可能會休息，導致就醫困難。
他建議這期間要去日本旅遊的人，除了勤洗手和戴口罩外，可以在台灣先打流感疫苗，並在在另一則貼文建議，行前準備感冒相關藥物，包含治頭痛發燒的普拿疼或日本的EVE，以及為了止咳化痰、鼻塞、流鼻水，可能需要大正百保能這樣的複方藥物，另外還有治喉嚨痛的噴劑藥物。
他並特別建議65歲以上的長者或有慢性病的患者，可以施打流感和新冠疫苗，當然就算並非重症高風險族群，若是不希望難得的假期得到新冠或流感讓旅程掃興，也建議施打，但需注意的是，疫苗施打後約2周才會產生保護力。
林氏璧還提到旅平險是否能給付到法定傳染病的問題，雖然流感不是台灣的五類法定傳染病，僅流感重症才是。但是去日本的急診或門診就診，即使是沒有包含法定傳染病的旅平險也應該是可以給付的，記得要收集好醫療收據還有診斷證明書。
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他建議這期間要去日本旅遊的人，除了勤洗手和戴口罩外，可以在台灣先打流感疫苗，並在在另一則貼文建議，行前準備感冒相關藥物，包含治頭痛發燒的普拿疼或日本的EVE，以及為了止咳化痰、鼻塞、流鼻水，可能需要大正百保能這樣的複方藥物，另外還有治喉嚨痛的噴劑藥物。
他並特別建議65歲以上的長者或有慢性病的患者，可以施打流感和新冠疫苗，當然就算並非重症高風險族群，若是不希望難得的假期得到新冠或流感讓旅程掃興，也建議施打，但需注意的是，疫苗施打後約2周才會產生保護力。
林氏璧還提到旅平險是否能給付到法定傳染病的問題，雖然流感不是台灣的五類法定傳染病，僅流感重症才是。但是去日本的急診或門診就診，即使是沒有包含法定傳染病的旅平險也應該是可以給付的，記得要收集好醫療收據還有診斷證明書。