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▲易經財經專家、也是中華生活易術研究發展協會理事長陶文。（圖／記者顏真真攝）

連續16期頭獎摃龜的威力彩，明（26）日晚間將再度開獎，頭獎上看3.1億元。易經財經專家、也是中華生活易術研究發展協會理事長陶文今日在新書《2025蛇年開財運賺大錢》發表會透露，明日是2024年最後一個「天赦日」，也是運勢極佳的吉日，想擺脫衰運轉好運，絕對不可錯過這天，除到廟裡拜拜祈求轉運，想買彩券試手氣的人，建議可利用早上9點至11點當日財運最旺時投注，尤其生肖屬猴、雞、龍及星座天蠍座、巨蟹座、水瓶座當日運勢最好。威力彩至今已連續16期頭獎摃龜，根據台灣彩券公司預估，明日開獎的威力彩銷售金額約0.7億元至0.8億元，頭獎累積金額預估上看3.1億元。不過，大家也好奇什麼號碼最容易中獎？根據台彩統計，威力彩第一區最熱門號碼是「24」，累計共開出314次，再來是「3」，開了307次，「4」也開出了300次，而最冷門號碼則是「9」，只開232次，再來是「5」開了252次，而「32」及「34」也都只開過253次。至於威力彩第二區最熱門號碼為「2」，累計已開出過242次，再來「5」開過236次，「4」開了224次，而最冷門號碼則是「6」，只開了203次。易經財經專家陶文今日也分享提升財運及中獎運的方法。由於明日威力彩開獎日，剛好是好2024年最後一個「天赦日」，顧名思義就是老天爺赦免世人小罪小惡，以及化解災厄轉好運重要的日子，因此，建議早上可以到廟裡拜拜，把握轉運好時機，再利用財運最旺的時間早上9時至11時，穿著紅色與金黃色服裝或配戴黃金等旺色飾品去買彩券，這些都以提升財運。不過，他也提醒，如果運氣一直很背，連小獎都沒中過的人，想要鹹魚翻身，他建議中午再去廟宇拜拜，供品除準備水果之外，也可準備帶殻花生及龍眼乾，在進行簡單的儀式後，吃3顆花生或龍眼，把殻丟入廟裡垃圾桶，可再取用廟裡的水，也可自備水經過香爐淨化，這些動作不僅象徵轉運，也添財運。