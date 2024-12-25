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▲C-130運輸機執行本島與外離島疏運。（圖／記者呂炯昌攝）

空軍C-130型機平均機齡約40年，空軍今年敲定將於明（2025）年至2030年編列百億元預算，進行C-130機隊性能提升。根據政府採購網與駐美軍事代表團今（25）日公布資訊，國軍明年初將執行C-130型機螺旋槳組合件開口式採購，共斥資1.26億餘元，並明文要求不得有涉及中、港、澳的採購。根據政府採購網發布的招商資訊，國軍委由駐美軍事代表團，針對「螺旋槳組合件乙項開口式採購」一案進行招標，標的分類為「431-引擎, 渦輪及其零件」，採用最低標公開招商案，預算金額共計1億2601萬1560元，預計明年1月8日截止投標並開標。C-130力士型（Hercules)運輸機自1954年8月23日首度試飛至今滿70年，成為西方世界最暢銷的運輸機之一，迄今仍在生產。1980年代初期，美國雷根政府批准售台C-130H運輸機，首批編號1301至1312的12架C-130H運輸機在1986年底返台服役；1995年空軍獲得第2批4架C-130H運輸機、1997年獲得第3批4架運輸機。空軍另外採購一架C-130H，由美國廠商改裝電戰設備，成為C-130HE「天干機」，又稱爲「法老王機」。除編號1310的C-130H運輸機於1997年10月10日國慶日墜毀於台北松山機場外，其餘19架C-130H組成的運輸機隊成為空軍空運主力。C-130不只運載國軍官兵，也肩負外離島居民的疏運任務，當外島民航機機位不足時，C-130也會轉換成「國軍航空」角色，執行疏運任務，載運民眾往來離島與台灣本島。立委前往太平島考察，也是搭乘C-130運輸機從屏東基地出發，經歷近4個小時才抵達距離1,200公里之遙的太平島。為了提升機隊的安全與性能，C-130性能提升計畫近年不斷被提起，但是礙於預算排擠與國內廠商角力，升級案一直沒有下文。C-130製造商洛克希德馬丁公司則希望國軍能直接購買最新型的C-130J運輸機。空軍終於在今年敲定將於2025至2030年編列預算，進行C-130機隊性能提升，總經費預計100億元。美國空軍、海軍和海岸警衛隊共訂購C-130H運輸機超過300架，並已完成性能提升，預計國軍的C-130H運輸機升級方案將與美軍相似，包括機體結構翻修、螺旋槳由四葉改為八葉，發揮加強推力效果，以及飛行員最期待的航電系統e化，如傳統指針式改為螢幕，加裝雷達警示系統等。