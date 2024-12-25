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▲新竹御嵿攻城獅特別邀請中華隊王牌左投林昱珉，12月29日出席賽前簽名會。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳柏清是中華隊封王的關鍵人物，因為正是有他義不容辭地連兩天先發，中華隊才得以保留林昱珉，並在冠軍戰以4：0擊敗日本。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

把握今年見到12強賽英雄最後機會！第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊寫下台灣棒壇的歷史新頁，一路從預賽闖到冠軍戰，最終擊敗國際賽大魔王日本，奪下史上首面成棒國際賽金牌，回台後球員們受到各方活動熱烈邀請，各個行程滿檔。然而，日期：12月28日、12月29日地點：新竹攻城獅球隊主場出席球員：陳冠宇、黃子鵬、朱育賢／林昱珉、王志煊、陳晨威新竹御嵿攻城獅球團舉辦的「LIONKIDS野人生活節」主題周，是每季僅有一次的夜宿球場活動，將以睡衣趴為主題，盼能傳達獅紫軍就是一家人的核心理念，邀請獅紫軍一同在聖誕佳節來攻城獅主場溫馨度過。中華隊球星將在兩日賽前13點15分至13點45分在南側觀眾迴廊進行賽前簽名會。日期：12月31日地點：基隆國門廣場出席球員：吉力吉撈·鞏冠基隆今年設市滿百年，「基隆100迎繽萬千基隆好事年終演唱會」將在12月21日，基隆國門廣場舉行。活動邀請多位歌手登台演出，包括GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）、戴愛玲等，棒球12強賽冠軍球員吉力吉撈·鞏冠也將現身獻唱。日期：12月31日地點：夢時代出席球員：張政禹、陳柏清2025年高雄跨年晚會，以「亞灣星海奇航」為主題，主打「六金級」卡司，包括金曲歌王許富凱、金鐘主持人張庭瑚、金曲新人入圍Jocelyn 9.4.0，以及徐佳瑩、盧廣仲、告五人、麋先生、滅火器等堅強卡司。此外，特別邀請12強棒球英雄張政禹、陳柏清一同出席活動。日期：12月31日地點：台南市府西側廣場出席球員：待定「2025台南好young」跨年晚會，將在31日晚間登場，特別邀請韓流男神李俊昊，以及動力火車、玖壹壹等18組藝人、團體接力演出。同時，也會邀請民眾與遠道從日本來的山形市議長一行人、時間可配合的12強棒球英雄，一起在跨年煙火下迎接2025嶄新的一年。