把握今年見到12強賽英雄最後機會！第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊寫下台灣棒壇的歷史新頁，一路從預賽闖到冠軍戰，最終擊敗國際賽大魔王日本，奪下史上首面成棒國際賽金牌，回台後球員們受到各方活動熱烈邀請，各個行程滿檔。
然而，還沒見到台灣英雄們的粉絲也不要灰心，在2024年正式結束前，不少中華隊成員受邀參加年末活動，是近距離和球員們分享奪冠喜悅的大好時機，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理包含中華隊成員在內的年末活動。
⚾️新竹御嵿攻城獅「LIONKIDS野人生活節」主題周
日期：12月28日、12月29日
地點：新竹攻城獅球隊主場
出席球員：陳冠宇、黃子鵬、朱育賢／林昱珉、王志煊、陳晨威
📌活動內容：
新竹御嵿攻城獅球團舉辦的「LIONKIDS野人生活節」主題周，是每季僅有一次的夜宿球場活動，將以睡衣趴為主題，盼能傳達獅紫軍就是一家人的核心理念，邀請獅紫軍一同在聖誕佳節來攻城獅主場溫馨度過。
球團特別邀請世界棒球十二強冠軍中華隊眾多球星出席，12月28日將由陳冠宇、黃子鵬、朱育賢出席；12月29日則是由林昱珉、王志煊、陳晨威出席。中華隊球星將在兩日賽前13點15分至13點45分在南側觀眾迴廊進行賽前簽名會。
⚾️2025年基隆跨年晚會「基隆好事年終演唱會」
日期：12月31日
地點：基隆國門廣場
出席球員：吉力吉撈·鞏冠
📌活動內容：
基隆今年設市滿百年，「基隆100迎繽萬千基隆好事年終演唱會」將在12月21日，基隆國門廣場舉行。活動邀請多位歌手登台演出，包括GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）、戴愛玲等，棒球12強賽冠軍球員吉力吉撈·鞏冠也將現身獻唱。
⚾️2025高雄跨年晚會-「亞灣星海奇航」
日期：12月31日
地點：夢時代
出席球員：張政禹、陳柏清
📌活動內容：
2025年高雄跨年晚會，以「亞灣星海奇航」為主題，主打「六金級」卡司，包括金曲歌王許富凱、金鐘主持人張庭瑚、金曲新人入圍Jocelyn 9.4.0，以及徐佳瑩、盧廣仲、告五人、麋先生、滅火器等堅強卡司。此外，特別邀請12強棒球英雄張政禹、陳柏清一同出席活動。
⚾️2025台南跨年晚會-「台南好young」
日期：12月31日
地點：台南市府西側廣場
出席球員：待定
📌活動內容：
「2025台南好young」跨年晚會，將在31日晚間登場，特別邀請韓流男神李俊昊，以及動力火車、玖壹壹等18組藝人、團體接力演出。同時，也會邀請民眾與遠道從日本來的山形市議長一行人、時間可配合的12強棒球英雄，一起在跨年煙火下迎接2025嶄新的一年。
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⚾️新竹御嵿攻城獅「LIONKIDS野人生活節」主題周
日期：12月28日、12月29日
地點：新竹攻城獅球隊主場
出席球員：陳冠宇、黃子鵬、朱育賢／林昱珉、王志煊、陳晨威
📌活動內容：
新竹御嵿攻城獅球團舉辦的「LIONKIDS野人生活節」主題周，是每季僅有一次的夜宿球場活動，將以睡衣趴為主題，盼能傳達獅紫軍就是一家人的核心理念，邀請獅紫軍一同在聖誕佳節來攻城獅主場溫馨度過。
球團特別邀請世界棒球十二強冠軍中華隊眾多球星出席，12月28日將由陳冠宇、黃子鵬、朱育賢出席；12月29日則是由林昱珉、王志煊、陳晨威出席。中華隊球星將在兩日賽前13點15分至13點45分在南側觀眾迴廊進行賽前簽名會。
⚾️2025年基隆跨年晚會「基隆好事年終演唱會」
日期：12月31日
地點：基隆國門廣場
出席球員：吉力吉撈·鞏冠
📌活動內容：
基隆今年設市滿百年，「基隆100迎繽萬千基隆好事年終演唱會」將在12月21日，基隆國門廣場舉行。活動邀請多位歌手登台演出，包括GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）、戴愛玲等，棒球12強賽冠軍球員吉力吉撈·鞏冠也將現身獻唱。
⚾️2025高雄跨年晚會-「亞灣星海奇航」
日期：12月31日
地點：夢時代
出席球員：張政禹、陳柏清
📌活動內容：
2025年高雄跨年晚會，以「亞灣星海奇航」為主題，主打「六金級」卡司，包括金曲歌王許富凱、金鐘主持人張庭瑚、金曲新人入圍Jocelyn 9.4.0，以及徐佳瑩、盧廣仲、告五人、麋先生、滅火器等堅強卡司。此外，特別邀請12強棒球英雄張政禹、陳柏清一同出席活動。
⚾️2025台南跨年晚會-「台南好young」
日期：12月31日
地點：台南市府西側廣場
出席球員：待定
📌活動內容：
「2025台南好young」跨年晚會，將在31日晚間登場，特別邀請韓流男神李俊昊，以及動力火車、玖壹壹等18組藝人、團體接力演出。同時，也會邀請民眾與遠道從日本來的山形市議長一行人、時間可配合的12強棒球英雄，一起在跨年煙火下迎接2025嶄新的一年。
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