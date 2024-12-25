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▲林襄坐在雪地中，對著鏡頭放電。（圖／林襄IG）

▲林襄穿著白色三角連身衣，露出白皙長腿完美翹臀。（圖／林襄IG）

▲李多慧成聖誕女郎，性感低胸造型讓粉絲們全暴動。（圖／李多慧IG）

啦啦隊女神林襄近期遭黃小柔、Vicky公開點名「佔火車座位」、「對前輩沒禮貌」，雙方各說各話，引發軒然大波。事件延燒多日，林襄也轉換心情，今（25）日她在IG曬出一系列充滿聖誕氛圍的雪地辣照，超完美身材令粉絲眼睛大吃冰淇淋，直呼：「美到螢幕要裂開了！」畫面中，林襄頂著氛圍感極重的妝容，頭戴白色絨毛帽，身穿白色連身上衣，高開衩的設計讓她纖細的螞蟻腰和白皙長腿一覽無遺。林襄側坐在雪地搭景中，雙腿交疊側放，對鏡頭露出無辜表情，眼神十分撫媚動人。畫面曝光後瞬間吸引4.6萬人按讚，粉絲紛紛直呼：「太美了」、「這麼辣合理嗎」、「好扯，太漂亮了吧」、「美到螢幕要裂開了」、「美到心坎裡！」而除了林襄，韓籍啦啦隊女神李多慧昨晚也應景地PO出超辣聖誕裝，她頭戴紅色麋鹿角髮箍，身穿極低胸的平口連身裙，好身材呼之欲出，令粉絲們招架不住，紛紛湧入留言區大讚：「真的瘋了，聖誕快樂」、「好美的聖誕精靈，好害羞」、「公主太辣了」、「鼻血快流光了」、「聖誕老婆！」