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Uber Eats今年5月宣布要併購foodpanda台灣外送事業，但今（25）日公平會決議不予通過。對此，Uber Eats 回應「失望」，台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一，將持續致力對台灣投資並持續帶來創新。Uber Eats今年5月投下了震撼彈，宣布併購foodpanda台灣外送事業，引發各界熱議。今（25）日則出現變數，公平會做出決議「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案。」宣告台灣外送依舊維持兩大平台。公平會副主委陳志民表示，合併案吸引高度關注，兩家結合後，市佔高達90％以上，審議決定「結合限制競爭，不利整體經濟利益」。對此，Uber Eats 回應如下，對於公平交易委員會今日禁止此交易案的決議，「我們表達失望。我們深信此交易能帶給外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者，以及台灣經濟最大利益。從宣布進行此併購計劃迄今，我們與公平會保持良好互動，並且提出多重附帶條件提案，希冀能解決其擔憂。台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一。我們將持續致力對台灣投資並持續帶來創新。」至截稿前，foodpanda尚未回應。