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日本新任外務大臣岩屋毅今（25日）展開訪問中國行程，預計將針對恢復日本水產品等事進行討論，他在24日先接受鳳凰衛視訪問。被問及日本國內存在「台灣有事，就是日本有事」的說法，他直言自己不喜歡這種說法，強調「台灣應該是『無事』，而不是『有事』」。岩屋毅接受中媒鳳凰衛視記者李淼提問，談到近來日本自民黨議員或官員訪問台灣時，時常提到「台灣有事，就是日本有事」的言論，日本國內也充斥這種說法，他問到，「您認為，台灣有事是否是日本有事？石破政權對台灣問題的基本立場是什麼？」岩屋毅回應，「我個人不喜歡『台灣有事』這個說法。台灣應該是『無事』，而不是『有事』。岩屋毅認為，「台灣是日本重要且有淵源的友人。但是，我們始終堅守日中建交時的共同聲明精神，堅信台灣與大陸的問題必須通過對話和平解決。台灣必須『無事』。到處提及『有事、有事』這個詞，這是不妥的。」岩屋毅在中媒刊登出的專訪中稱日本將維持一中原則立場，並強調「有事」是指透過武力改變現狀，這種情況絕對不應發生，這也是日本的立場。岩屋毅此次訪問中國行程，預計討論恢復日本水產品進口、日本國民被拘留事件等議題，將與中國外長王毅和中國總理李強會晤。