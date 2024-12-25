我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高鐵商務車廂指定點心「鹽之花香芒堅果塔」，特選台南愛文芒果乾搭配堅果、酸甜香脆一吃就愛上。（圖／業者提供）

瞄準金蛇年送禮商機，85℃一口氣推出九款禮盒及多款人氣甜點零食，有高鐵商務車廂指定點心「鹽之花香芒堅果塔」、法式經典杏仁沙布蕾餅乾，高人氣美味琥珀蛋黃酥和肉鬆麻糬酥餅，以及走春必備的旺來鳳梨酥和福貓招財長條蛋糕，27日起全台開賣，以平價美味搶攻市場，預計可售出三萬八千盒。今年9款年節禮盒，在包裝上很用心，是以繽紛花朵和充滿喜慶色彩的幾何圖形為視覺，融合傳統喜慶與現代金光閃閃的元素，讓民眾在收禮的那刻，就感受到滿滿新年意象。民眾除了全台門市預購，指定款禮盒享85折，12月27日起到2025年1月21日期間，消費者還可以使用85APP禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車，超級方便。9款年節禮盒，首推「豐饒美好綜合禮盒」，將新年祝福心意匯聚一盒，有高鐵商務車廂指定點心「鹽之花香芒堅果塔」，特選台南愛文芒果乾搭配堅果、酸甜香脆一吃就愛上。另有香草核桃餅乾、巧克力杏仁餅乾和精巧包裝的特濃牛軋糖禮盒，總共集結了六款點心和手工餅乾，新年送禮面子十足。此外還有琥珀蛋黃酥禮盒、經典雪茄捲禮盒、肉鬆麻糬酥餅禮盒、鳳梨酥禮盒、經典咖啡蛋捲禮盒、福貓招財長條蛋糕、特濃牛軋糖、馬祖高粱酒建廠69周年蛇年紀念酒等，27日起至2025年2月12日，在85℃全台門市預購3款指定禮盒即享85折，另外購買禮盒即加送紅包袋。