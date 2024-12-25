衛生福利部疾病管制署今（25）日公布新增7例本土麻疹病例，其中1例確診個案可傳染期間曾有台北市活動足跡，台北市政府衛生局表示，經衛生單位疫調，確診個案於可傳染期間12月14日曾搭乘高鐵至台北市，並搭乘台北捷運至大安區草根早午餐廳及台灣大學綜合體育館參加台灣同人誌販售會CWT-68《臺北場》活動。北市衛生局今公布確診者在臺北市活動足跡，並呼籲民眾12月14日與麻疹確診者足跡重疊者，進行自我健康監測至114年1月1日。
北市衛生局公布，中部麻疹確定病例於12月14日6時52分至7時58分搭乘高鐵508車次自台中站至台北站，並於上午約8時搭乘台北捷運藍線自台北車站至西門站後，轉綠線至台電大樓站，約9時至10時30分於草根早午餐廳用餐，再步行至台灣大學綜合體育館，於10時30分至16時30分參加台灣同人誌販售會CWT-68《臺北場》，約17時搭乘臺北捷運綠線自公館站至西門站後，轉藍線至台北車站，17時21分至18時25分搭乘高鐵667車次自台北站至台中站，經北市衛生局疫調後已匡列88位接觸者。
北市衛生局說明，麻疹出疹前4天至後4天皆具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，衛生局提醒接觸者與麻疹確定病例暴露於同一空間或密切接觸後應健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀，如民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之健康服務中心（衛生所）安排就醫。
衛生局指出，有關麻疹相關資訊可至衛生局官網/主題專區/傳染病防治/麻疹防治專區專區查詢，或致電1922或臺北市防疫專線（02）2375-3782詢問。
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北市衛生局說明，麻疹出疹前4天至後4天皆具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，衛生局提醒接觸者與麻疹確定病例暴露於同一空間或密切接觸後應健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀，如民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之健康服務中心（衛生所）安排就醫。
衛生局指出，有關麻疹相關資訊可至衛生局官網/主題專區/傳染病防治/麻疹防治專區專區查詢，或致電1922或臺北市防疫專線（02）2375-3782詢問。