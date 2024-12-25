我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團、民眾黨團日前聯手通過《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》，對此，身兼黨主席的總統賴清德今（25）日表示，憲法是規範國家權力的根本大法、是民主政治的基石，絕不能將個人意向，凌駕於憲政秩序上，更不容許個人利益或政黨利益，優先於國家利益。民進黨今召開中執會，發言人吳崢轉述賴清德致詞，賴清德表示，今天12月25日是行憲紀念日，憲法更是規範國家權力的根本大法，行政、立法、司法分立的憲政體制，是民主政治的基石，是不分政黨都應該共同遵守的價值。「我們絕不能將個人意向，凌駕於憲政秩序上，更不容許個人利益或政黨利益，優先於國家利益！」賴清德強調，他一再向全體國人承諾，確保自由民主的憲政制度、保護人民的權利，是他身為總統的責任和使命，也是民進黨一路走來不變的堅持。賴清德提到，民進黨珍惜每一次國人同胞給予的機會，謹慎對待每一條法律、每一項政策，因為民進黨深知，所有法律、政策，都會對國家、社會、以及下一代，造成深遠的影響，更會影響國際社會看待台灣的態度。賴清德提到，要請全體黨公職要團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度，「面對民主的紛爭，要用更大的民主來解決，一起匯聚更大的力量，守護民主台灣」。此外，賴清德也提到，文化部已經宣布明年開始，13到15歲的國中生也能領取文化幣，執政團隊希望，透過文化幣能讓年輕世代，有更多機會接觸文化藝術產業，2024年的文化幣，至今已經有近126.8萬名青年完成領取，領取率超過百分之84。賴清德表示，文化是國家的靈魂，要文化立國，就得向下扎根，培養下一代對人文藝術的關懷，除了豐富下一代的生活體驗之外，也是在為台灣社會注入更多活力與創意。最後，賴清德說，2024年即將步入尾聲，這是充滿挑戰，也是團結榮耀的一年，大家一起走過不同的考驗，也共同迎接了許多台灣的光榮時刻，「感謝每一位為生活打拚、為台灣打拚的台灣英雄，在此預祝大家新年快樂！」