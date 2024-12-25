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民眾黨主席柯文哲起訴在即，立院黨團總召黃國昌今（25）日表示，非常期待北檢公布起訴書，尤其是證據清單；對此，律師黃帝穎表示，「證據資料全部都給我」的講法非常荒謬，毫無法治素養。民眾黨立院黨團總召黃國昌今在記者會中強調，他非常期待看到台北地檢署的起訴書，「你要開記者會起訴柯文哲，不要只給媒體ppt，起訴書一起公布，證據清單也公布。」黃國昌說，證據清單非常重要，因為起訴書是檢察官的主觀認定，法律人還得看有無相應的證據支持。黃帝穎今日在《台灣向前行》節目中表示，黃國昌還去嗆北檢說，「起訴之後不要只有記者會，證據資料要拿出來」，這個是毫無法制素養的一個講法，通常在起訴的內容裡面，起訴書會把相關的個資拿掉，包括帳戶地址等等。黃帝穎指出，但是對於被告防禦權而言，被告以及被告的辯護律師可以看卷，起訴之後一定可以看得到，但這不是讓民眾黨拿去說「證據資料全部都給我」，從台灣民主法治發展以來，沒有發生過這件事情，「毫無法制素養的講法非常荒謬」。