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根據《美聯社》報導，2024年大聯盟豪華稅（Competitive Balance Tax）總計3.11億美元（約合101億新台幣）創下歷史新高，超越去年總額2.09億美元。其中世界大賽冠軍洛杉磯道奇以1.03億美元稅額領跑，成為支付最多豪華稅的球隊。而9支球隊需要支付豪華稅也是歷史新高。豪華稅是大聯盟取代40人名單薪資上限的一種財務限制措施，用以抑制球隊的過度支出。稅額基於球員的平均年薪計算，對於重犯的球隊還將加倍懲罰。今年豪華稅門檻為2.37億美元，明年將提高至2.41億美元。在9支需要繳納豪華稅的球隊中，有7支隊伍打進季後賽，顯示高支出與競爭力之間的密切關聯。以下是各隊的豪華稅金額：洛杉磯道奇：1.03億美元紐約大都會：9710萬美元紐約洋基：6250萬美元費城費城人：1440萬美元亞特蘭大勇士：1400萬美元德州遊騎兵：1080萬美元休士頓太空人：650萬美元舊金山巨人：240萬美元芝加哥小熊：57萬美元今年3.11億美元罰款需於2025年1月21日前繳納，其中一部分將用於球員福利和退休金計畫，而50%金額將分配給需要收入共享以維持競爭力的球隊。根據預估，每支收入共享球隊將在春季獲得約1500萬美元的分紅。道奇作為世界大賽冠軍隊伍，不僅以全聯盟最高薪資征戰，也展現出其高支出的價值。而紐約大都會與紐約洋基分別以9710萬美元和6250萬美元位列繳稅榜的第2與第3位，再次彰顯這兩支豪門球隊在薪資支出上的競爭力。