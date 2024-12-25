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台中市南區今（25）日凌晨3時許傳出驚悚案件，彭姓犯嫌（35歲）持鑰匙要闖入前女友住家，警方到場先將李女與其現任洪姓男友（33歲）帶至派出所聲請保護令，陪同返家時，彭嫌竟持鑰匙闖入躲在家中，突然上前擒抱李女，隨即掏刀與2警、扭打，2名員警也受傷。彭嫌今日上午製作筆錄時，突然喊頭暈，被擔架抬出送往中山附醫治療，後續將朝殺人未遂、妨害公務、侵入住宅以及家暴等罪偵辦。警方指出，今天凌晨3時46分許獲報，李女與其現任男友洪男稱，李女前男友彭姓男子持鑰匙欲進屋內中，警方到場前彭男已離開現場，員警先行將李女及洪男帶返所協助聲請保護令，後續於4時35分完成相關資料後，員警為保護李女及洪男安全，後續陪同2人返家。豈料，員警陪同報案人返家之際，彭男手持水果刀躲於屋內角落，趁眾人未發現時突然上前與在場人發生拉扯，過程中造成洪男手部及右腹部受傷、彭男左手掌及左手臂受傷、陳姓員警左胸及腹部受傷、另一名陳姓員警左手掌受傷。據了解，受傷的陳姓員警（33歲），肚皮7到8公分撕裂傷、左胸5-6公分撕裂傷，治療後意識清楚無生命危險，目前留院治療。另名陳姓員警（46歲)：左手腕4-5公分撕裂傷，意識清楚無生命危險，目前已出院。相關傷者送醫治療後均無大礙，而失控脫序的彭男也被警方當場制伏，不過彭嫌今天上午製作筆錄時，突然喊頭暈，被擔架抬出送往中山附醫治療，後續將朝殺人未遂、妨害公務、侵入住宅以及家暴等罪偵辦。