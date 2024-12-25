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▲輾到鱷魚的比亞迪「海獅6 」車體接近半毀。（圖／翻攝臉書）

▲車禍發生後，鱷魚很快就已經沒了生命跡象。（圖／翻攝臉書）

▲這隻鱷魚體型相當大，成人站在旁邊都顯得很渺小。（圖／翻攝臉書）

聖誕節驚魂記！今（25）日在社群網路上有一系列照片瘋傳，一隻鱷魚在高速公路上爬行時，遭休旅車高速輾過，鱷魚不幸身亡，休旅車也變形半毀，這樣驚人畫面也曝光了。這次事件發生在今（25）日，地點在汶萊都東區的Jalan Panjang高速公路上，當時是清晨離峰時段，卻有一隻鱷魚爬上了高速公路，隨後在路中央慘遭一輛比亞迪「海獅6 」（BYD sealion 6 hybrid）小型休旅車的撞上輾過，離奇事故就此發生。車禍發生之後，鱷魚很快就沒有了生命跡象，而比亞迪休旅車則是接近半毀，左前輪因壓到了巨鱷變形，呈現離譜的平行狀態，已無法再繼續行駛。一系列照片曝光後，立刻在各大網路論壇上瘋傳遞，許多在地民眾認為這場意外真的太離奇，但也開始討論是否要製作警告鱷魚會出現的告示牌，提醒駕駛注意路況。事實上，汶萊的自然生態相當豐富，在汶萊灣沿岸都能看見「 buaya katak」鹹水鱷魚，牠們最大可以成長到7公尺長，是世界上最大的鱷魚品種，具有相當高的危險性。