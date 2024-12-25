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甄子丹絕對是這些年來極少數能從配角翻正之後，一路力爭上游的演藝圈代表人物。拍《七劍》願意苦熬在天山三個月，得到徐克肯定還幫忙加戲，以及黃百鳴提拔要捧他，黃百鳴這位伯樂果然讓甄子丹最後靠《葉問》確定了影壇江湖地位，每年作品輸出量能穩定，也成為少數華人進軍好萊塢的要角。《誤判》改編一起香港真實事件，由代收快遞包裹而引發的誤判冤案，俗稱「馬家健」案，電影則將此名改為馬家傑，甄子丹的角色則是一個從警隊離開，經過七年努力讀書考上檢察官，負責起訴被告反罪者。這角色設計相當耐人尋味，開場第一場戲就是刺激的警匪追捕戰，無奈抓到頭號嫌疑犯卻苦無直接證據只好當庭放人，甄子丹便選擇要把司法正義串起來，不容許誤放這樣的犯罪者。而《誤判》的好看之處在於鮮少見到甄子丹的法庭辯護戲，雖然身為檢察官該起訴罪犯，但甄子丹就妙在明知道被告是無辜的，也放棄檢察官攻擊的角色，反而在幫被告律師找有利角度，當場被法官斥責那段實在非常逗趣。這就回到司法攻防戰的基本規則，你明知道這人沒有問題，但卻要想辦法定罪他？或是嫌疑犯有明確犯意以及動機，苦無直接證據，你要怎定罪起訴？甄子丹的正義當然有幾分古代俠士情懷，甚至可以說是極右派，以牙還牙以眼還眼，並不一定融於當代司法體系的攻防辯論。但當這種「不合時宜」的浪漫變成實打實的律政戲碼時，反倒創造出另類火花，令人莞爾。當檢方放棄攻擊被告，還替被告律師找事證。這段其實也挑戰了當代司法制度，法庭是為了被告存在的，無罪推論確實是保護當事者的權益，但當被告是被有心人士精心設計上去斷頭的呢？哪會有足夠證據能證明無罪？冤案因此也層出不窮。可以說《誤判》結合了2023年票房大轟動的《毒舌大狀》，以及他個人武打動作扎實的元素。而且全片打戲各自有不同風格，從開場以主觀視角拍攝警方追捕過程就讓大家目不暇給，接著另一場街頭打群架以及夜店一打一百的猛烈過招，這段夜店對打也給足觀眾腎上腺素大爆發的利多，透過鏡頭轉移由近到遠，再重新拉回近距離拳拳到肉畫面。可以說這段動作設計善用節奏喘息感。以及最後一場捷運地鐵大戰，根本就是古代武俠對決，那種山雨欲來風滿樓的氣氛，完全體現在這片武戲部分。《誤判》的好並非只是甄子丹一人大秀，張智霖把隻手遮天的那種斯文敗類詮釋得宜，許冠文飾演高等法院資深法官，最後坦承司法確實有漏洞，給足觀眾大快人心的正義。吳鎮宇飾演看起來被設定成有點亦正亦邪的律政司刑事檢控大佬，這也算是吳鎮宇的基本強項。還有鄭則仕飾演甄子丹的檢查官夥伴，那種江湖老油條最後也被甄子丹的熱情打動，換回法律人的熱血，這種真是百看不厭。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com