韓國娛樂圈三大年末頒獎典禮之一的「SBS歌謠大戰2024」於今（25）日在仁川INSPIRE Arena盛大展開，上月才剛宣布與經紀公司鬧翻的NewJeans也在解約後首次登台演出，不僅繼續使用原團名「NewJeans」，還一口氣帶來〈Ditto〉、〈Cookie〉、〈Hype Boy〉3首歌曲，狂掀粉絲熱議。
上月才與公司解約撕破臉 不甩爭議繼續用原團名開唱
今年的「SBS歌謠大戰」陣容相當豪華，不只找來Stray Kids、IVE、TXT、RIIZE、TWS、ZEROBASEONE等人氣組合，GD、2NE1也時隔多年重回舞台，其中最引起討論的就是日前才因待遇、合約等問題與經紀公司ADOR娛樂撕破臉的NewJeans也來到現場演出。
Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein 5位成員換上象徵團體吉祥物「兔子」的可愛裝扮，一連演唱了〈Ditto〉、〈Cookie〉、〈Hype Boy〉3首歌曲。不過令粉絲們相當意外的是，NewJeans在解約後依然繼續沿用原團名，今天的演出也是NewJeans解約後的首個公開舞台，見女孩們的超好狀態與精彩的演出，也令全場驚喜不已，直接讓全球Bunnies沸騰。
《SBS歌謠大戰》收看資訊
主持人：NCT道英、TXT然竣、IVE安兪真
典禮時間：2024年12月25日（星期三）
典禮地點：仁川INSPIRE Arena
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve
《SBS歌謠大戰》表演嘉賓 總計29組星光熠熠！
GD（G-DRAGON）、KEY（SHINee成員）、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、(G)I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、李泳知、CRAVITY、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna
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今年的「SBS歌謠大戰」陣容相當豪華，不只找來Stray Kids、IVE、TXT、RIIZE、TWS、ZEROBASEONE等人氣組合，GD、2NE1也時隔多年重回舞台，其中最引起討論的就是日前才因待遇、合約等問題與經紀公司ADOR娛樂撕破臉的NewJeans也來到現場演出。
Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein 5位成員換上象徵團體吉祥物「兔子」的可愛裝扮，一連演唱了〈Ditto〉、〈Cookie〉、〈Hype Boy〉3首歌曲。不過令粉絲們相當意外的是，NewJeans在解約後依然繼續沿用原團名，今天的演出也是NewJeans解約後的首個公開舞台，見女孩們的超好狀態與精彩的演出，也令全場驚喜不已，直接讓全球Bunnies沸騰。
《SBS歌謠大戰》收看資訊
主持人：NCT道英、TXT然竣、IVE安兪真
典禮時間：2024年12月25日（星期三）
典禮地點：仁川INSPIRE Arena
收看頻道：SBS TV、韓國Wavve
《SBS歌謠大戰》表演嘉賓 總計29組星光熠熠！
GD（G-DRAGON）、KEY（SHINee成員）、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、(G)I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、李泳知、CRAVITY、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna