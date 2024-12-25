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▲週五（27日）冷氣團南下，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，且受到南方雲系北移影響。（圖／中央氣象署提供）

明（26）日北台灣溫度開始下降，週五開始各地明顯轉冷，最冷時間點在週六晚上到週日清晨，部分地區有機會跌至10度以下，冷空氣強度有機會挑戰強烈大陸冷氣團，下週一冷氣團減弱，氣溫回升，各地為多雲到晴，氣溫回升，各地為多雲到晴，跨年夜（31日）東北季風增強，但跟週末相比強度較弱，各地低溫在攝氏15度至16度。中央氣象署預報員張竣堯指出，明（26日）東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，北台灣高溫降至20度以下，其他地區白天高溫有機會到攝氏23度至27度，不過之後溫度一路下降到週末，週五中南部有感轉冷。週五（27日）冷氣團南下，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，最冷時間點在週六晚上到週日清晨，中部以北、宜花約攝氏11度至12度，南部、東南部攝氏13度至14度，空曠地區有機會低至10度以下。週一（30日）起大陸冷氣團減弱，不過清晨輻射冷卻作用，中部以北、宜花還有攝氏13度至14度，其他地區攝氏14度至16度，空曠地區在降2至3度。跨年夜東北季風增強，但跟週末相比強度較弱，各地低溫在攝氏15度至16度，跨年夜吹東北風至東風，建議要看台北101煙火，避開下風處西南側、西側，不過預報超過6天，需要再進一步觀察。明（26）日東北季風增強，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，竹苗地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。週五（27日）冷氣團南下，加上受到南方雲系北移影響，各地都有下雨機會，雨勢比較大，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。週六（28日）水氣仍稍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週日環境轉乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。週日（29日）雨勢明顯轉乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。跨年夜、元旦有另一波季風影響，但雨勢不會太大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五至週六清晨，3500公尺以上高山有降雪機會，比較可惜的是後續水氣轉乾，最冷的週末因水氣不足，降雪機會比較低。